L’estate è il momento perfetto per recuperare quei giochi lasciati in sospeso durante l’anno o scoprire titoli che ti sei perso. Con più tempo libero e qualche pomeriggio afoso da passare al fresco, PC e Xbox diventano alleati ideali per avventure epiche, storie coinvolgenti e sfide da affrontare con calma. Se sei in cerca di grandi single player narrativi o di mondi aperti in cui perdersi, abbiamo selezionato 8 giochi imperdibili da (ri)scoprire durante l’estate 2025, 4 su PC e 4 per Xbox. Accendi la console, prendi il controller e lasciati trasportare.

Per Xbox

1. The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 Wild Hunt è un capolavoro assoluto del genere RPG che merita di essere giocato almeno una volta… o recuperato con calma durante l’estate. Nei panni di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri dal passato tormentato, ti muoverai in un mondo aperto vasto, vivo e narrativamente ricchissimo. Tra missioni principali epiche e secondarie indimenticabili, il gioco offre decine di ore di contenuti, intrighi politici, magie, creature leggendarie e scelte morali che influenzano il destino dei personaggi. La grafica, ancora oggi sorprendente, e la colonna sonora rendono ogni sessione un viaggio nel cuore del fantasy più maturo.

2. F1 25

F1 25 è l’esperienza definitiva per tutti gli appassionati di Formula 1, pronta a farti scendere in pista con adrenalina e realismo al massimo livello. Con licenze ufficiali, piloti, scuderie e tracciati aggiornati alla stagione 2025, il gioco ti permette di vivere il campionato come un vero professionista. Il nuovo sistema di guida, più reattivo e profondo, si adatta sia ai principianti che ai veterani del volante, mentre la modalità carriera ti consente di costruire la tua leggenda gara dopo gara. Grazie al miglioramento dell’intelligenza artificiale e a un comparto grafico sempre più immersivo, ogni sorpasso e ogni curva diventano emozione pura. Un titolo perfetto per chi sogna di tagliare il traguardo col cuore in gola... anche in vacanza.

3. Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows porta la celebre saga in una nuova direzione, immergendoti in un mondo oscuro e ricco di misteri. Ambientato in una città vivace e pericolosa, il gioco ti mette nei panni di un assassino agile e letale, pronto a muoversi tra le ombre per sventare complotti e inganni. Con una trama avvincente e personaggi profondi, Shadows offre missioni stealth ricche di sfide, combattimenti fluidi e una libertà di approccio senza precedenti. La grafica dettagliata e l’ambientazione curata rendono ogni angolo un’opportunità per esplorare e scoprire segreti nascosti. Questo capitolo è perfetto per chi cerca azione, tensione e un tuffo nel mondo degli assassini sotto una luce nuova e intrigante. Un must-have per gli amanti della serie e non solo.

4. Sonic Superstars

Sonic Superstars segna il ritorno trionfale del celebre riccio blu con un platform colorato, veloce e pieno di energia. Questo gioco porta Sonic e i suoi amici in nuove avventure attraverso livelli vibranti e pieni di nemici da superare, ostacoli da evitare e segreti da scoprire. Il gameplay classico si unisce a nuove meccaniche, offrendo sfide per tutti i livelli di esperienza, sia da soli che in modalità cooperativa fino a quattro giocatori. Con una grafica moderna ma fedele allo stile retrò, Sonic Superstars regala emozioni veloci e divertimento senza fine. Un must per i fan storici e per chi cerca un gioco spensierato.

Per PC

1. Assassin's Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla ti mette nei panni di Eivor, un fiero guerriero vichingo in cerca di gloria nella misteriosa e ostile Inghilterra del IX secolo. In un mondo aperto vasto e dettagliato, potrai esplorare terre selvagge, saccheggiare villaggi, stringere alleanze e costruire il tuo insediamento. Il sistema di combattimento è brutale e coinvolgente, con armi a due mani, parate e attacchi feroci. La storia intreccia mitologia norrena e intrighi politici, mantenendo lo spirito stealth e narrativo della saga. Con scelte che influenzano il corso della trama e missioni secondarie ricche di atmosfera, Valhalla è un’avventura epica che unisce azione, esplorazione e profondità narrativa. Ideale da recuperare durante l’estate per immergersi in un’epoca affascinante e selvaggia.

2. Dead Space

Dead Space è un survival horror fantascientifico che ti catapulta nell’incubo cosmico della USG Ishimura, un’enorme nave mineraria infestata da creature mostruose chiamate Necromorfi. Nei panni dell’ingegnere Isaac Clarke, dovrai affrontare la follia e l’orrore mentre cerchi di sopravvivere e scoprire cosa si nasconde dietro l’enigmatica minaccia aliena. Il gioco combina atmosfera opprimente, silenzi agghiaccianti e tensione costante, con un gameplay che privilegia il combattimento strategico e la gestione delle risorse. Il sistema di smembramento mirato è iconico e rende ogni scontro crudo e intenso. Perfetto per chi cerca adrenalina e brividi durante le notti estive.

3. EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 porta in campo l’evoluzione del calcio digitale, con una grafica ancora più realistica, movimenti dei giocatori fluidi e un’intelligenza artificiale raffinata che rende ogni partita imprevedibile. I volti, gli stadi e le animazioni sono più vivi che mai, offrendo un'esperienza visiva da veri tifosi. Le modalità Carriera e Ultimate Team tornano più ricche, con nuove dinamiche di gestione e personalizzazione. Il gameplay è stato ribilanciato per rendere ogni azione più autentica, dai dribbling alle conclusioni. Perfetto per chi vuole vivere l’emozione del calcio anche sotto l’ombrellone o tra un aperitivo e una sessione di allenamento virtuale.

4. It Takes Two

It Takes Two è un’avventura cooperativa unica nel suo genere, perfetta da vivere in due. Nei panni di Cody e May, una coppia trasformata magicamente in pupazzi, dovrete collaborare per superare ambientazioni incredibili e puzzle fantasiosi, mentre cercate di ricucire il vostro rapporto. Ogni livello introduce meccaniche nuove e creative, rendendo l’esperienza sempre fresca e sorprendente. Il gioco mescola platform, azione e narrativa in modo brillante, con uno stile visivo colorato e una storia emozionante che bilancia ironia e profondità emotiva. È pensato per il multiplayer a schermo condiviso o online, ma con la funzione "Pass Amico" basta una sola copia per giocare in due. Un’avventura perfetta da condividere, anche durante le vacanze.