WOW! Tastiera Logitech G213 Prodigy scontata del 43%!

La tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy è progettata per migliorare sia l'esperienza di gioco che la digitazione, con un sistema di illuminazione RGB personalizzabile e una resistenza agli schizzi. I suoi tasti comodi e reattivi assicurano un equilibrio ottimale tra comfort e agilità, sia per scrivere che per giocare. Dotata anche di controlli multimediali dedicati, questa tastiera offre un'esperienza di gioco fluida e confortevole. Oggi, grazie a uno sconto del 43% sul costo originale di 87,99€, è disponibile al prezzo vantaggioso di 49,99€.

NB- questa tastiera ha un layout QWERTY US

Logitech G213 Prodigy, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della tastiera Logitech G213 Prodigy può rivelarsi un'ottima idea per gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza avanzata senza dover spendere una fortuna. Grazie al suo sistema di illuminazione RGB personalizzabile a zone, offre la possibilità di creare l'atmosfera perfetta per ogni sessione di gioco, con una selezione di 16,8 milioni di colori. È particolarmente adatta per gli utenti che molto tempo al proprio setup da gaming, poiché garantisce comfort e resistenza grazie ai tasti ad alte prestazioni Mech-Dome, che replicano la sensazione tattile delle tastiere meccaniche e sono progettati per resistere a spruzzi d'acqua, polvere e briciole.

Inoltre, per i giocatori che desiderano mantenere il controllo dell'azione per molte ore, la tastiera Logitech G213 Prodigy offre una soluzione anti-ghosting ottimizzata e controlli multimediali dedicati per gestire l'audio senza distrazioni. Se state cercando una tastiera da gaming che sia anche confortevole per la scrittura, questo modello è la scelta ideale. Inoltre, la presenza del tastierino numerico si rivela particolarmente utile per chi si trova spesso a eseguire calcoli matematici o compilare tabelle Excel.

La tastiera Logitech G213 Prodigy si presenta come un'ottima opzione per i giocatori che cercano qualità, prestazioni e stile. Il suo design resistente agli schizzi e i tasti ad alte prestazioni la rendono la scelta ideale per lunghe sessioni di gioco, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco unico al vostro setup. Inoltre, grazie al suo ampio layout di tasti e ai comandi multimediali, si rivela molto versatile anche per chi svolge attività di scrittura. Con uno sconto Amazon del 43%, il prezzo è ora ridotto a soli 49,99€!

