Tastiera Logitech G915 a solo 174,99€: OTTIMA per il gaming!

Portare a casa una buona tastiera meccanica da gioco non è mai stato così facile: oggi potete infatti trovare la Logitech G915 LIGHTSPEED a prezzo speciale, con un piccolo sconto del 13% che vi permette di farla vostra a 174,99€ anziché 199,99€. Ma perché dovreste approfittarne subito?

Logitech G915 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED è progettata pensando soprattutto agli appassionati di gaming che cercano un'esperienza senza fili senza dover fare compromessi. Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED, questa tastiera offre prestazioni estremamente veloci con una frequenza di aggiornamento di 1 ms, eliminando i ritardi di connessione comuni nelle soluzioni wireless.

È l'ideale per coloro che vogliono massimizzare l'efficienza e la velocità durante le sessioni di gioco intense, dove ogni millisecondo conta. Il sistema LIGHTSYNC RGB consente di personalizzare l'illuminazione con oltre 16,8 milioni di colori, soddisfacendo le esigenze di coloro che desiderano un setup da gioco personalizzato e sincronizzato con i contenuti di gioco e intrattenimento.

Dotata di uno switch meccanico a profilo ribassato, la G915 è perfetta anche per chi preferisce una digitazione veloce e precisa con uno sforzo minore rispetto agli switch tradizionali. Il design sottile ed elegante, realizzato in lega di alluminio di livello aeronautico, la rende attraente anche per chi apprezza estetica e durabilità, ma con sempre un occhio di riguardo per le prestazioni. Infine, con una durata della batteria fino a 30 ore con una singola carica, la tastiera è l'ideale per chi non vuole preoccuparsi di frequenti ricariche, sia durante lunghe maratone di gioco che nell'uso quotidiano. Al costo attuale, con lo sconto proposto da Amazon che ne taglia il prezzo del 13%, è un'occasione da non perdere.

Vedi offerta su Amazon