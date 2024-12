Switch OLED sotto l'albero? Oggi si può, COSTA SOLO 296,01€!

Se stavate pensando di regalarvi o regalare una Nintendo Switch OLED, questa è l'occasione perfetta! Grazie a un incredibile sconto dell'11% e al codice REGALI24, potete acquistarla su eBay a soli 296,01€ invece di 369,90€. Risparmiate ben 73,89€ rispetto al prezzo originale!

Nintendo Switch OLED è la scelta ideale per chi cerca il massimo dell’esperienza di gioco portatile. Dotata di uno splendido schermo OLED da 7 pollici con colori vivaci e un contrasto elevato, trasforma ogni partita in uno spettacolo visivo. La cornice più sottile e lo stand regolabile più ampio rendono l’utilizzo in modalità da tavolo ancora più comodo e versatile. Perfetta per sessioni cooperative o competitive, ovunque vogliate giocare!

Questa versione aggiornata include anche una base migliorata con porte USB, una presa HDMI e una porta LAN per una connessione stabile durante le partite online. Con 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, avrete spazio a sufficienza per i vostri giochi preferiti. Gli altoparlanti integrati, dal suono nitido e migliorato, completano l’esperienza audio-visiva.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta: Nintendo Switch OLED è vostra per soli 296,01€, applicando il codice REGALI24 al checkout su eBay. Regalatevi il meglio del gaming portatile a un prezzo imbattibile!