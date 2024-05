SVENDITA TOTALE! Ride 5 per PS5 a soli 31,99€!

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli amanti di giochi di corse. Infatti, grazie a uno sconto del 36% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare la versione PS5 di Ride 5 a soli 31,99! Un ottimo affare, se considerate il prezzo originale di 49,90€! Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante qualche imprecisione nella guida, il titolo brilla per la vasta scelta di oltre 200 piste e moto. Quest'offerta rappresenta una grande occasione per gli amanti di giochi di corse che desiderano immergersi nell'azione e nell'adrenalina del motociclismo.

Day One Edition di Ride 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un vasto parco piloti e oltre 200 moto, rappresenta un'opzione intrigante sia per i veterani del genere sia per i neofiti. È consigliato a chi apprezza una grafica di ultima generazione e un'accuratezza incredibile nel dettaglio di moto e tracciati, che garantisce un'esperienza visiva spettacolare sulle console di ultima generazione. La grande varietà di tracciati disponibili e il miglioramento grafico ne fanno un'ottima scelta per chi vuole immergersi in competizioni avvincenti e superare sfide a tutti i livelli.

Tuttavia, è anche importante per i potenziali acquirenti considerare che il modello di guida può risultare ancora impreciso, in particolare per quanto riguarda il sistema di frenata e l'interazione con l'intelligenza artificiale degli avversari, che può rendere alcune gare frustranti. Malgrado queste criticità, Ride 5 mantiene il suo fascino grazie alla quantità e qualità dei contenuti offerti, che lo rendono un'opzione validissima per chi cerca non solo sfida e competizione, ma anche un'estetica curata e una rappresentazione fedele del mondo delle corse su due ruote.

Nonostante alcuni aspetti come la fisica e il modello di guida richiedano ulteriori affinamenti, il gioco offre un valido punto di ingresso nel mondo delle corse su due ruote, mantenendo un buon compromesso tra accessibilità e sfida. L'attuale sconto del 36% rappresenta un'ottima opportunità per tutti gli appassionati che desiderano immergersi in un gioco in grado di offrire una grandissima varietà di contenuti e diverse ore di divertimento.

