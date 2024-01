SVENDITA TOTALE: calze da neve Arcol al -21%

Quando l'inverno arriva e le strade si coprono di neve, è essenziale essere preparati. Le calze da neve Arcol, certificate UE e perfette per pneumatici dalla misura R14 a R22, vi offrono una trazione antiscivolo al 100%, garantendo viaggi sicuri e senza danneggiare il veicolo. Grazie alla promozione attuale, potete acquistare il set completo, che include due calze, un paio di guanti e una borsa di trasporto impermeabile, a un prezzo eccezionale di €54,99, approfittando di uno sconto del 21%.

Calze da neve omologate per R14 - R22, chi dovrebbe acquistarle?

Se viaggiate spesso in zone innevate o desideri una soluzione pratica e leggera rispetto alle tradizionali catene metalliche, le calze da neve Arcol sono l'ideale. Approvate in tutta l'UE, offrono un montaggio semplice e veloce in soli quattro passaggi. La loro vasta compatibilità, che spazia da 215/80 R14 a 275/30 R22, le rende adatte a una varietà di veicoli, inclusi auto, SUV e minibus.

Queste calze da neve sono la scelta perfetta per chi desidera una soluzione pratica, rispettosa del proprio veicolo e facile da installare. Ideali per chi viaggia frequentemente in inverno e cerca un prodotto affidabile e omologato, garantiscono sicurezza e comfort durante la guida su strade innevate.

Le calze da neve Arcol rappresentano un'innovativa soluzione per affrontare le strade innevate con facilità. Facili da montare, offrono una trazione antiscivolo al 100% senza rischi di danni al veicolo. Omologate secondo la normativa EN 16662-1 e disponibili in sei taglie, queste calze si adattano a una vasta gamma di pneumatici.

Con queste calze da neve, avrete una guida sicura e senza problemi durante l'inverno. La loro facilità di applicazione e la trazione superiore le rendono un'alternativa eccellente alle catene tradizionali. E con il prezzo di soli €54,99 e una garanzia di 2 anni, le calze da neve Arcol sono un investimento intelligente per la tua sicurezza durante la stagione invernale.

