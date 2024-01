MICROSOFT SURFACE LAPTOP 5, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 12%

Scoprite l'excellenza tecnologica con il Microsoft Surface Laptop 5 da 13". Questo elegante portatile vi offre una produttività ultraportatile con il suo touchscreen PixelSense da 13,5 pollici e la comodità di Windows 11. Equipaggiato con i processori Intel Core di 12ª generazione e grafica Intel Iris Xe, offre il massimo in termini di lavoro e intrattenimento.

Microsoft Surface Laptop 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli esperti di tecnologia che desiderano un compagno di lavoro elegante e performante, il Microsoft Surface Laptop 5 è l'opzione ideale. Ultraleggero e dotato di una tastiera confortevole, offre il massimo della portabilità senza sacrificare la qualità. Il suo touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, abbinato al processore Intel Core di dodicesima generazione, vi garantirà alte performance. Approfittando dello sconto del 12% proposto da Amazon, potete portarlo a casa a soli €1.315,60 al posto dei canonici 1.499,00€.

Viste le sue specifiche, questo portatile può essere perfetto per chi ama creare contenuti audiovisivi attraverso il suo computer. L'esperienza visiva è arricchita da Dolby Vision, mentre Dolby Atmos assicura il meglio anche a livello audio. Per chi ama il gaming, inoltre, la grafica Intel Iris Xe offre il massimo anche da questo punto di vista.

In poche parole, questo laptop è l'investimento perfetto per chi cerca un portatile affidabile e performante, che fa dei suoi punti di forza eleganza, sicurezza e comfort, rendendosi essenziale sia per il lavoro che per il divertimento.

