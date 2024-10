Super OFFERTA sul set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963!

Amate i set LEGO? Allora non potete perdervi questa offerta: il set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963 è oggi disponibile a soli 103,98€, rispetto al prezzo originale di 144,98€. Questo significa che potrete avere uno sconto del 28%! Questo set esclusivo vi offre non solo il piacere di costruire il modello in scala 1:12 della Ford GT 2022, con tutti i suoi dettagli ispirati alla vera supercar, ma anche di ricreare i dettagli unici della Porsche 963 Le Mans Daytona Hybrid. Perfetto per gli appassionati di automobili e di costruzioni LEGO, questo set aggiungerà un tocco di classe a qualsiasi collezione o spazio espositivo.

Set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963 è l'ideale per gli appassionati di modellismo e di automobili super sportive. Perfetto per chi cerca un'esperienza di costruzione avanzata e gratificante, questo set soddisfa la voglia di dettaglio e precisione grazie ai complessi meccanismi e le fedeli riproduzioni delle due iconiche auto. Gli appassionati della Ford GT potranno immergersi nella costruzione del modello in scala 1:12, godendo di ogni dettaglio ispirato alla vera supercar, come il motore V6 con pistoni mobili e le sospensioni indipendenti, mentre gli amanti della Porsche saranno affascinati dalla riproduzione della 963 Le Mans Daytona Hybrid, con la sua distintiva livrea e caratteristiche fedeli all'originale.

Per i fan che desiderano non solo una sfida costruttiva ma anche un pezzo da collezione da esporre in ufficio o in casa, questo set rappresenta una scelta eccellente. Il colore classico blu scuro e strisce bianche della Ford GT e la livrea iconica rossa, nera e bianca della Porsche 963, insieme ai dettagli come l'alettone regolabile e le portiere apribili, rendono questi modelli veri e propri oggetti di design. Il set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963 è anche un'opportunità per fare un regalo di grande valore agli appassionati di automobili e mattoncini LEGO, garantendo ore di intrattenimento e il piacere di ammirare il risultato finale.

All'offerta di 103,99€, il set LEGO Ford GT 2022 e Porsche 963 rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti delle supercar di possedere una parte iconica del patrimonio automobilistico. Con la sua ricchezza di dettagli e la fedeltà ai modelli originali, questo set non solo garantisce ore di intrattenimento nella costruzione ma si conferma anche come un pezzo unico di arredo. Vi consigliamo l'acquisto per la sua capacità di combinare passione per le auto, creatività nella costruzione e il fascino senza tempo dei modellini LEGO.

