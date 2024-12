Super Mario Party Jamboree: unisciti alla festa grazie a uno SCONTO SPECIALE su Amazon!

Scatenate il divertimento con Super Mario Party Jamboree: solo per un periodo limitato, potete portarvelo a casa a soli 44,99€ comprensivo di 7 giorni di abbonamento a Nintendo Switch Online, con un incredibile sconto del 12% rispetto al prezzo mediano di 56,99€! Unitevi a Mario e ai suoi amici in un’avventura su un arcipelago paradisiaco, ricco di sfide, risate e tantissimi giochi che sapranno conquistare grandi e piccini. Questo è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione per Nintendo Switch con il party game definitivo!

>> Acquista Super Mario Party Jamboree in sconto su Amazon <<

Con sette tabelloni unici, tra cui la Galleria Arcobaleno e l'Isola Goomba con il suo vulcano attivo, Super Mario Party Jamboree offre una varietà di ambientazioni che garantiscono ore di divertimento. Inoltre, il gioco include oltre 110 minigiochi, la selezione più ampia nella storia della serie, che spaziano da sfide d'azione a gare d'ingegno, fino a minigiochi di movimento.

Una delle novità più entusiasmanti è la modalità Bowserathlon, che permette a fino a 20 giocatori di sfidarsi online in una serie di minigiochi consecutivi, aggiungendo un livello di competizione mai visto prima. Inoltre, con l'acquisto del gioco, avrete diritto a una prova gratuita di 7 giorni al servizio Nintendo Switch Online, per sperimentare appieno l'esperienza multiplayer online.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di arricchire la vostra collezione per Nintendo Switch con Super Mario Party Jamboree, ora disponibile a soli 44,99€, con uno sconto del 12%. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili con amici e familiari, sia in locale che online, grazie a questo titolo che promette di essere il party game definitivo per la vostra console.