Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a SOLI 41€! CHE PREZZO!

Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 40,99€, rispetto al costo originale di 59,99€. Ciò equivale a un risparmio del 32%! Questo gioco vi permette di creare i livelli dei vostri sogni, condividere le vostre creazioni online o giocare alle creazioni di altri giocatori. Con innumerevoli novità sia nella parte di creazione che di gioco, Super Mario Maker 2 porta l'esperienza di Super Mario a un livello completamente nuovo. Che siate fan del crafting o desideriate esplorare livelli infiniti creati dalla community mondiale, questo gioco ha tutto ciò che vi serve per un divertimento garantito.

Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Maker 2 è la scelta ideale per chi ama sia il lato creativo che quello ludico dei videogiochi. Questo gioco è particolarmente consigliato a chi nutre una forte passione per l'universo di Super Mario e desidera esplorare le loro abilità di designer di livelli, offrendo uno strumento di creazione completo che permette di realizzare livelli unici con un'ampia gamma di oggetti, nemici e power-up. Adatto sia per i giocatori più esperti che per i nuovi arrivati, grazie ai tutorial interattivi che assistono nella creazione dei livelli. Inoltre, coloro che cercano una sfida continua troveranno irresistibile la modalità “Sfida infinita”, dove potranno cimentarsi con livelli sempre diversi, creati dalla community globale.

Il prodotto si rivolge anche agli appassionati di giochi multiplayer, offrendo la possibilità di vivere avvincenti sfide online fino a 4 giocatori, in modalità competitive o cooperative. Per chi preferisce condividere l'esperienza di gioco di persona, Super Mario Maker 2 consente di condividere i propri livelli o di affrontare insieme sfide appassionanti. La presenza di una vera e propria modalità storia, con oltre 100 livelli inediti creati da Nintendo, garantisce inoltre un'esperienza di gioco ricca e variegata, rendendo questo gioco una scelta imperdibile per chi desidera esplorare ogni aspetto dell'universo di Super Mario. Per accedere alle funzionalità online è necessario il servizio "Nintendo Switch On-line".

In offerta a 40,99€ anziché 59,99€, Super Mario Maker 2 rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di videogiochi che desiderano esplorare nuove modalità creative o immergersi in avventure senza fine. Grazie alla sua capacità di mescolare creazione e gioco in un unico pacchetto ricco di contenuti, è raccomandato sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori alla ricerca di un'esperienza unica e personalizzabile.

Vedi offerta su Amazon