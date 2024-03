Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 32%!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il videogioco che invita a unirsi a Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad in un'avventura epica per salvare il regno delle fate, è ora disponibile in offerta su Amazon. Questa edizione arricchita non solo potenzia l'esperienza di gioco con miglioramenti e la possibilità di utilizzare i comandi di movimento ma offre anche un caotico divertimento multiplayer, sia in cooperativa che online. Attualmente potete portarvi a casa questo divertitissimo gioco a soli 40,78€, usufruendo di uno sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Non perdete l'occasione di aggiungere questa gemma alla vostra collezione.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è l'aggiunta perfetta alla libreria videoludica di ogni fan di Mario e di avventure piene di azione e cooperazione. Consigliato in particolar modo a chi ama giocare in compagnia, offre la possibilità unica di unire le forze con amici o familiari, fino a quattro giocatori, per salvare il regno delle fate in una missione avvincente. Con l'aggiunta di Bowser’s Fury, i giocatori otterranno anche una porzione di gioco inedita, arricchendo ulteriormente l'esperienza con nuove sfide e scoperte.

Per chi cerca un'esperienza multiplayer online o un divertimento casalingo coni familiari e amici, questo titolo propone miglioramenti del gameplay e l'introduzione di comandi di movimento per rendere l'avventura ancora più coinvolgente.

Proposto al prezzo di soli 40,78€, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury rappresenta un'opportunità incredibile per gli amanti dei videogiochi Nintendo e dell'iconico franchise di Mario. Questo gioco promette ore di divertimento, sia in solitaria che in compagnia, facendo leva su meccaniche collaudate e novità sorprendenti. Se siete alla ricerca di una nuova avventura piena di azione e piacevoli scoperte, vi consigliamo vivamente di considerare l'acquisto di questo titolo.

