Festa delle Offerte di Primavera Amazon: dal 20 al 25 marzo 2024 SCONTI SUPER su tanti prodotti!

Il momento è arrivato, e le tanto attese Offerte di Primavera di Amazon sono finalmente alle porte. Quest'anno, il gigante dell'e-commerce ha deciso di salutare l'arrivo della nuova stagione con una serie di sconti ancora più ricca e variegata e apportando alcune modifiche rispetto allo scorso anno. Innanzitutto, è stato cambiato il nome della promozione in "Festa delle Offerte di Primavera", e, in secondo luogo, quest'anno l'iniziativa durerà di più. Infatti, avrete infatti ben sei giorni, dal 20 al 25 marzo, per esplorare e approfittare di migliaia di promozioni disponibili online, a differenza delle tre giornate precedenti.

Vedi le offerte su Amazon

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che cos'è?

Meno note rispetto ad altri eventi di shopping come il Prime Day o il Black Friday, la Festa delle Offerte di Primavera sta rapidamente diventando un appuntamento immancabile per gli amanti dello shopping online. Riconoscendo l'importanza di questo evento, Amazon ha esteso la durata dell'iniziativa a quasi una settimana, a partire da giovedì 20 marzo fino alla mezzanotte di martedì 25 marzo, offrendovi così l'opportunità di catturare le migliori offerte del momento.

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, come approfittare degli sconti?

Partecipare a questo evento di shopping è semplicissimo. Vi basta visitare la pagina dedicata sul sito di Amazon durante i giorni promozionali per scoprire tutte le offerte disponibili. L'accesso è aperto a tutti, indipendentemente dall'essere abbonati ad Amazon Prime o meno, permettendovi di godere degli stessi vantaggi in termini di sconti.

Gli utenti Prime, tuttavia, godranno di benefici aggiuntivi: oltre agli sconti, potranno usufruire della consegna gratuita e veloce su migliaia di prodotti, nonché accedere alle esclusive Offerte Wow, riservate agli abbonati Prime e caratterizzate da sconti a tempo limitato su articoli di grandi marchi e bestseller. Non vanno sottovalutati anche gli altri benefici che potrete avere abbonandovi a Prime, come l'accesso a Prime Video, il servizio di streaming che consente di accedere a un vasto catalogo di film, serie TV e documentari con molti contenuti in esclusiva, tra cui anche la nuova stazione di LOL: Chi ride è fuori in partenza dal prossimo 1° aprile, Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e altro ancora.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, quali prodotti saranno in offerta?

Nella prossima Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, l'assortimento di prodotti proposti a prezzi scontati è pensato per abbracciare una vasta gamma di esigenze e preferenze, garantendo che ci sia qualcosa per tutti. Tra le offerte, troveremo una selezione accurata per la casa e la cucina, che include dai grandi elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici, a piccoli gadget che facilitano le pulizie domestiche, come le scope elettriche e i robot aspirapolvere. Anche il settore dell'entertainment e dell'arredo non sarà da meno, con sconti su televisori, sistemi di home theatre, e persino oggetti d'arredamento che aggiungono un tocco di classe e conforto agli ambienti domestici, come candele profumate e poltrone relax.

Per gli appassionati di tecnologia, le promozioni spazieranno in ambito informatico con opportunità di risparmio su smartphone, smartwatch, monitor, stampanti e accessori vari, offrendo così la possibilità di aggiornare i propri dispositivi con le ultime novità del mercato a prezzi vantaggiosi. Non mancheranno poi offerte dedicate alla salute e alla cura della persona, con dispositivi per l'igiene personale, prodotti di bellezza e per il make-up, pensati per prendersi cura di sé con la massima qualità.

In vista della bella stagione, gli amanti dello sport troveranno interessanti sconti su accessori e gadget per le attività all'aperto e in acqua, perfetti per chi desidera equipaggiarsi al meglio per le proprie avventure. Infine, i dispositivi Amazon come Kindle, Echo Dot e Fire Tv saranno disponibili a prezzi scontati, permettendo a chiunque di rendere la propria casa più smart e connessa.

Inoltre, i clienti Prime nelle città di Milano, Roma, Bologna, Torino e nelle aree adiacenti potranno beneficiare di sconti fino al 20% su prodotti alimentari e di uso quotidiano su Amazon Supermercato. Avranno, in aggiunta, l'opportunità di ottenere un risparmio di 15€ sui primi due ordini effettuati su Amazon Fresh, con una spesa minima di 50€, applicando il codice PROMO15. Per i clienti Prime di Roma e Torino, ci saranno sconti superiori al 20% su prodotti per la pulizia della casa tramite Pam Panorama su Amazon.it, con un ulteriore sconto di 15€ sul primo ordine di almeno 70€, usando il codice 15PAMOFF. Queste offerte si aggiungono ai risparmi fino al 30% disponibili su una vasta selezione di prodotti Amazon Fashion di note marche come Tommy Hilfiger, Levi’s e Crocs, offrendo una ricca opportunità di risparmio su una varietà di articoli per tutti i gusti.

Si preannunciano sei giornate ricche di offerte allettanti, e noi di SpazioGames ci adopereremo per segnalarvi le migliori opportunità, seguendo l'esempio del Prime Day e del Black Friday. Questa iniziativa contribuisce a rafforzare ulteriormente il ruolo di Amazon come una delle principali piattaforme per lo shopping online. Lo store raccomanda di prepararsi per questo evento scaricando l'app dedicata, creando una lista dei desideri e, naturalmente, attivando le notifiche.

Vedi le offerte su Amazon