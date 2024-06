Super Gamer Days by Gamestop: videogiochi e accessori gaming in SUPER sconto fino al 21 agosto!

In cerca di offerte imperdibili su videogiochi e accessori gaming? Allora non potete perdere l’evento Super Gamer Days di Gamestop! Fino al 21 agosto 2024, avrete la possibilità di approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti. Scopriamo insieme le promozioni attive e perché dovreste approfittarne subito.

Vedi le offerte su Gamestop

Super Gamer Days, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione più popolare di GameStop torna con un’offerta incredibile: scegliendo due giochi tra una selezione di titoli, pagherete il meno caro solo 5€. Tra i giochi inclusi nell'offerta troviamo titoli famosi come Assassin's Creed Unity, Metro Redux, e Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Per consultare l'elenco completo, visitate il sito ufficiale di GameStop.

Non solo videogiochi! Potete usufruire del 20% di sconto su una vasta gamma di accessori nuovi, ideali per migliorare la vostra esperienza di gioco. Cercate un nuovo mouse, una tastiera, un controller o delle cuffie? Questo è il momento perfetto per acquistare ciò di cui avete bisogno a prezzi scontati.

Per gli amanti del merchandising, GameStop offre fino al 50% di sconto sui Funko Pop! Potete anche usufruire di un 3x2 su una selezione di prodotti, pagando il terzo articolo solo 1 centesimo. Se siete membri del GS Pro Club, avrete accesso a ulteriori vantaggi, come uno sconto extra del 5% su tutte le offerte Super Gamer Days e il 24% di sconto sugli accessori nuovi. L’abbonamento annuale costa solo 16,99€, un investimento vantaggioso per chi acquista regolarmente.

Navigando tra le offerte di GameStop troverete un'ampia selezione di articoli per ogni esigenza di gaming. Che siate giocatori occasionali o hardcore, ci sono tantissimi prodotti in promozione tra cui scegliere. Poiché si tratta di promozioni a tempo limitato, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale per non perdere queste occasioni uniche.

