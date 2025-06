È la notte più calda (mediaticamente parlando) della quasi estate videoludica: stiamo parlando della serata della conferenza di apertura della Summer Game Fest, che raccoglie un po' l'eredità di quella che un tempo era l'E3, proponendo uno show di circa due ore slegato dalle singole piattaforme.

Così, sul palco di Geoff Keighley, si susseguiranno trailer, annunci e aggiornamenti su giochi già noti, con anche alcuni nomi confermati – come quello di Hideo Kojima, che di certo ci porterà il trailer di lancio di Death Stranding 2, o novità a tema Mafia: Terra Madre.

Come di consueto, noi di SpazioGamesn seguiremo l'evento con il nostro coverage in tempo reale: vi basterà aggiornare questa pagina di tanto in tanto per vedere comparire tutti gli update direttamente dalla conferenza. E, per tutte le novità dalla Summer Game Fest, c'è anche il nostro hub a tema.

Mortal Shell II

Nato da un team di trenta persone che hanno lasciato i giochi AAA, ancora più del primo propone brutale azione in terza persona e il trailer è accompagnato dai Behemoth (!).

Arriverà nel corso del 2026.

Death Stranding 2

Per la prima volta alla Games Week, Kojima racconta che con il gioco ha voluto approfondire le «nuove connessioni» che abbiamo scoperto dopo la pandemia.

Il video ci mostra una sequenza tra Neil (Luca Marinelli) e Lucy (Alissa Jung), due personaggi che saranno molto importanti all'interno del gioco, secondo Kojima. I due sono strettamente collegati: in DS1 avevamo Cliff interpretato da Mads Mikkelsen, ma Neil avrà una figura simile.

Cliff è stato molto popolare, ma «penso che siamo riusciti anche a superarlo, Luca Marinelli è un attore straordinario» commenta Kojima.

Chronicles Medieval

Le battaglie campali medievali, tra cavalleria e balliste, sono protagoniste assolute, mentre il trailer ci invita a forgiare il nostro destino.

Viene precisato che il gameplay è catturato su PC, con il gioco che andrà in accesso anticipato su Steam nel 2026.

Sonic Racing Crossworlds

Come nello stile di Sonic, è tempo di un velocissimo trailer che mostra personaggi, tracciati e acrobazie durante le corse – con tanto di ospitata di Hatsune Miku e di Ichiban da Like a Dragon, oltre che di Joker da Persona 5.

Arriva il 25 settembre, con Takashi Iizuka che sale sul palco per introdurre ulteriori dettagli. Viene confermato il matchmaking cross-play per i giocatori, a prescindere quindi dalla vostra console. Viene anche annunciato un crossover con Minecraft.

Code Vein II

Questo inatteso ritorno si mostra con un trailer dai tonici epici e dall'interessante direzione artistica, con combattimenti in terza persona votati all'azione – che vedono i protagonisti a tu per tu con belve darksoulsiane, in un certo senso.

Arriverà nel 2026 su PC, PS5 e Xbox.

End of Abyss

Epic Games Publishing alza il velo su questo interessante titolo a tinte horror e stealth, che nello stile ha qualcosa di Little Nightmares, anche se con visuale dall'alto e la possibilità di sparare ai mostri – che però a quel punto si dividono e attaccano in due.

È il titolo di debutto del suo team e arriva nel 2026 su Epic Games Store, PS5 e Xbox.

Game of Thrones: War for Westeros

Sarà la volta buona per un gioco dignitoso a tema Game of Thrones? Jon Snow è alle prese con il Re della Notte, mentre i draghi aleggiano su Approdo del Re e sembra di rivivere alcune delle sequenze del famoso episodio 3 dell'ultima stagione del colosso di HBO.

Tecnicamente il trailer è perfettamente nell'atmosfera della saga, fino a quando, allo slogan di «decidi tu chi vive e chi muore», il Re della Notte non uccide Jon Snow, tramutandolo in un Estraneo al suo servizio, mentre i draghi di Daenerys cadono.

Sarà uno strategico in tempo reale, ma per ora niente data: sappiamo però che arriverà su PC.

Atomic Heart II (e The Cube)

È già tempo di un sequel per l'apprezzato Atomic Heart, che cambia completamente atmosfere, passando a veicoli veloci, boschi rigogliosi e l'immancabile azione che aveva contraddistinto anche il primo episodio.

Da notare i Queen a fare da sottofondo al trailer, decisamente sopra le righe e che pone l'accento anche sugli eccessi del mondo di gioco.

Arriverà su PC e console non meglio precisate, ma non sappiamo quando. Ancora una volta, sarà ovviamente firmato da Mundfish. Avrà una maggior enfasi sugli elementi ruolistici e sta venendo realizzato in Unreal Engine 5.

Sempre a firma Mundfish, per l'occasione viene introdotto anche The Cube, un altro progetto ambientato nell'universo di Atomic Heart. Si tratta di uno shooter MMO basato su un cubo che cambia continuamente, dando vita agli scenari di gioco.

Marvel Cosmic Invasion

Tempo di scoprire i prossimi personaggi del roster, che vengono introdotti con un trailer – che farà decisamente felici gli amanti dei classici beat'em up.

Onimusha: Way of the Sword

È tempo di sfoderare le lame e bagnarle di sangue, come il trailer ci insegna – e, va detto, è decisamente spettacolare a vedersi.

Arriva nel 2026 su PC, PS5 e Xbox, sarà giocabile alla Gamescom di agosto.

Killer Inn: In Deception we trust

Immaginatelo come un multiplayer dove i personaggi si trovano in un albergo e devono capire chi di loro è l'assassino – una sorta di declinazione a metà tra i gialli classici e Among Us, se vogliamo.

Andrà presto in closed beta su Steam, si giocherà in 20 e si sfrutteranno «capacità di inganno» per avere la meglio sugli avversari.

ARC Raiders

È tempo di scoprire la data di lancio di questo atteso e chiacchierato progetto, che arriva ufficialmente il 30 ottobre su PS5, Xbox e PC (sia Steam che Epic).

MIO

Un pittoresco action platform in stile metroidvania che potete già provare su Steam con una demo gratis.

Out of Words

Epic Games Publishing sta curando questo progetto co-op in stop-motion, dove i due protagonisti non hanno la bocca per comunicare – ma possono comunque intendersi e collaborare per superare i livelli e le sfide che si troveranno davanti.

Arriverà su PC, PS5 e Xbox nel 2026.

Mafia: Terra Madre

Tempo di un nuovo scorcio dalla Sicilia di Mafia, prossima fatica di Hangar 13 attesa per il prossimo agosto.

LEGO Voyagers

Si rallenta ci si concede un po' di calma con questo delizioso trailer a tema LEGO, dove i mattoncini che abbiamo imparato ad amare in LEGO Builders' Journey (è degli stessi autori) scorrazzano allegri e vivi per i vari livelli, costruendosi i passaggi per proseguire e perfino dei veicoli tramite cui muoversi.

Arriva su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch.

Lies of P: Overture

Il ritorno a Krat, di cui vi abbiamo raccontato tutti i dettagli dopo la nostra prova in America, si mostra in nuove sequenze – e nuovi ripugnanti mostri che hanno intenzione di arrestare il viaggio (e le bugie) di P.

È disponibile da oggi!

Jurassic World Evolution 3

L'inconfondibile colonna sonora della saga accompagna questo trailer, che fissa l'uscita su PC e console per il 21 ottobre.

Mina: The Hollower

Gli autori di Hollow Knight vogliono continuare a ridefinire il gaming classico, con esplorazione, platforming e tensione che si mescolano in un'unica esperienza di gioco.

Arriva il 31 ottobre, ma c'è già una demo gratis su Steam.

Dying Light: The Beast

È tempo della data d'uscita per il ritorno della saga firmata Techland e caratterizzata dagli zombie – sempre pronti a prendervi di sorpresa e farvi passare delle brutte, brutte notti.

Arriva il 22 agosto su PC, PS5 e Xbox.

