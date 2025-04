Xbox Games Showcase 2025 ufficiale: ecco quando si svolgerà

L'universo Xbox si prepara a un evento digitale di portata globale che promette di svelare il futuro della piattaforma videoludica di Microsoft. Domenica 8 giugno 2025, gli appassionati di tutto il mondo potranno assistere all'Xbox Games Showcase, un appuntamento annuale che quest'anno si arricchisce di un'importante aggiunta.

Subito dopo la presentazione principale, seguirà un approfondimento dedicato interamente a The Outer Worlds 2. La trasmissione inizierà alle ore 19:00 in Italia, offrendo agli spettatori un doppio spettacolo completamente in formato digitale.

Contrariamente alle precedenti edizioni che prevedevano anche eventi fisici, l'Xbox Games Showcase 2025 sarà trasmesso esclusivamente in formato digitale. La decisione riflette la volontà di Microsoft di raggiungere simultaneamente il pubblico globale, garantendo la stessa esperienza a tutti i fan.

La diretta si concentrerà sui titoli in arrivo dai team first-party Xbox, con uno sguardo particolare alle produzioni Game Studios, ma dedicherà ampio spazio anche alle novità provenienti dai partner terzi di tutto il mondo.

L'accessibilità rappresenta un punto cardine dell'evento, che sarà trasmesso in oltre 40 lingue diverse.

La live sarà disponibile su molteplici piattaforme, tra cui YouTube, Twitch e Facebook, garantendo la massima flessibilità di fruizione per gli spettatori.

Questa strategia multi-piattaforma sottolinea la volontà di Xbox di raggiungere il pubblico ovunque si trovi, senza limitazioni.

The Outer Worlds 2, sequel dell'RPG fantascientifico in prima persona di Obsidian Entertainment (che trovate scontato su Amazon), tornerà in ogni caso in nuove sequenze di gameplay, dettagli inediti e approfondimenti sul processo creativo dietro al gioco.

L'evento dell'8 giugno rappresenta solo l'inizio di una settimana ricca di contenuti. Nei giorni successivi, Xbox Wire, The Official Xbox Podcast e il canale YouTube di Xbox offriranno ulteriori aggiornamenti, dettagli esclusivi e approfondimenti su molti dei giochi presentati durante lo show.

