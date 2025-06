Un po' come da tradizione in questi ultimi anni, Sony ha fissato per il 4 giugno alle ore 23.00 italiane un nuovo appuntamento con State of Play, il suo evento dove trasmette annunci per le novità in arrivo su PS5.

Al momento non ci sono state conferme sui giochi che saranno presenti all'evento, ma l'annuncio parla di «notizie e aggiornamenti sui giochi imperdibili in arrivo su PS5. La trasmissione presenta una serie di grandi titoli da creatori di tutto il mondo», senza precisazioni in merito al coinvolgimento o meno dei titoli dei PlayStation Studios. Nessuna menzione, stavolta, per PS VR2.

L'appuntamento durerà oltre 40 minuti e come di consueto lo seguiremo in tempo reale in questa pagina: aggiornatela di tanto in tanto sul vostro browser per vedere comparire video e annunci direttamente da State of Play.

Lumines Arise

Apre lo State of Play questo rhythm game dallo stile arcade, in arrivo nell'autunno 2025 e destinato a PS VR2 (supporto opzionale, ma potrete anche giocarci solo su PS5.

Come mostra il trailer, sarà basato sulla musica elettronica e imparerà tanto da quanto fatto dal team con il precedente Tetris Effect.

Pragmata

Il titolo di Capcom, sparito dai radar da anni (da prima dell'inizio della generazione) torna finalmente a farsi vedere, mostrando un po' di gameplay catturato su PS5 Pro, dove il protagonista e l'iconica bambina lavorano insieme contro nemici di ogni sorta, in scenari spaziali niente male.

La Delphi Corporation, a inizio trailer, si dice convinta di stare riscrivendo il nostro futuro con le nuove tecnologie e l'IA generativa, ma forse... non è tutto roseo come lo si racconta.

Arriva finalmente nel 2026 e ci scherza su, chiudendo il trailer con «sul serio!».

Romeo is a Dead Man

Stile disegnato a mano e peculiare animazioni caratterizzano questo gioco, dove l'atmosfera è decisamente surreale – e a tratti splatter, va detto.

Al di là delle peculiari sequenze narrative, si tratta di un action tutto spadate, sangue e momenti sopra le righe, come nello stile di Suda-51.

Arriva nel 2026 e viene descritto come un gioco sci-fi «ultra-violento». Alla data fa seguito la dicitura «forse».

Silent Hill f

È il momento di vedere in azione l'atteso nuovo episodio della saga horror, che richiama gli scenari fortemente giapponesi anticipati dalle presentazioni precedenti.

L'atmosfera sembra davvero essere il suo forte – e, visto il nome che porta, non poteva essere altrimenti, con creature davvero agghiaccianti che assaltano le protagoniste e gli scenari giapponesi contaminati dall'orrore. E, probabilmente, anche la mente della protagonista non se la cava tanto meglio...

Arriva ufficialmente il 25 settembre 2025. I pre-ordini sono aperti da oggi.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Cambiamo atmosfera passando al ritorno di questa amata saga metroidvania bidimensionale, con belve di ogni sorta (un po' darksoulsiane) che vogliono fare la festa al nostro protagonista.

Digimon Story: Time Stranger

Tempo di dare uno sguardo al ritorno videoludico dei Digimon, con un video che introduce alla storia, ai personaggi e a qualche scorcio di gameplay.

Arriva il 3 ottobre 2025.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Dopo tanto chiacchierare, il ritorno di Final Fantasy Tactics è finalmente ufficiale.

Si potrà giocare sia in versione originale che in quella migliorata, a partire dal 30 settembre prossimo.

La migliorata avrà il doppiaggio, il gameplay migliorato e un comparto tecnico rivisitato. La classica, invece, sarà pura conservazione.

Il cofanetto uscirà anche su PS4, i pre-ordini sono aperti da oggi.

Baby Steps

Il folle progetto pubblicato da Devolver, dove il protagonista h a dimenticato come si cammina e deve imparare da zero, torna a farsi vedere.

Quando si dice un walking simulator...!

Potete farvi una camminata dall'8 settembre su PS5.

Hirogami

Bandai Namco svela questo interessante action adventure a tema Origami, dove il protagonista si trasforma in origami differenti che hanno abilità specifiche, per superare gli scenari.

Arriva il 3 settembre.

Everybody's Golf: Hot Shots

Un trailer per confermare l'arrivo dei pre-order del gioco, con Pac-Man incluso come bonus per le prenotazioni.

L'uscita è attesa per il 5 settembre.

Ninja Gaiden: Ragebound

Azione in due dimensioni ad alto tasso di adrenalina per gli amanti della saga, in uno spin-off che ha anche una stilosa colonna sonora che fa molto anni '80.

Arriva il 31 luglio, sia su PS4 che su PS5.

Cairn

Si tratta di un gioco affascinante in cui dovete arrampicarvi su vette proibitive per esplorarle, incontrando altri scalatori e capendo come muovervi e come distribuire il vostro carico.

Arriverà il 5 novembre. Da oggi potete provare una demo gratis su PS5.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Digital Eclipse prepara un nuovo cofanetto di conservazione pura dedicato agli storici episodi che hanno fatto la storia delle origini di Mortal Kombat.

Definita la «collezione più completa di sempre» per giocare i titoli "klassici", con anche il gioco online col supporto al rollback netcode.

Arriverà nel corso del 2025.

Fight Stick PlayStation

Arriva il Fight Stick ufficiale di PlayStation, svelato con un breve teaser.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Un po' di azione estratta dal gameplay del ritorno di Metal Gear Solid 3, con un brano che i fan della saga conosceranno bene.

Vediamo diverse delle boss fight che Snake affronterà a Tselinoyarsk e diverse sequenze spettacolari, che confermano la grande fedeltà con il progetto originale.

Viene mostrato anche il mini-gioco a tema Ape Escape, ripreso dall'edizione Subsistence del gioco originale.

Confermato il lancio per il 28 agosto prossimo, con una misteriosa feature per cui Snake, raccolto un kerotan, sembra sparire nel terreno...

Nioh 3

Per Team Ninja è tempo di nuove battaglie dagli scenari epici, con un nuovo episodio della sua saga di action RPG.

L'azione scorre a fiumi e vengono mostrati tanti scontri e tanta verticalità. L'appuntamento è fissato per inizio 2026.

Il gioco introdurrà uno stile di combattimento ninja, che si affiancherà a quello tradizionale da samurai. Inoltre, gli scenari sono ora aperti, rispetto a quelli dei giochi precedenti.

Thief VR: Legacy of Shadow

Vertigo Games ed Eidos Montreal ci presentano un nuovo appuntamento con la leggendaria saga di stealth game, che qui ha anche qualcosa delle atmosfere di Dishonored.

Arriva su PS VR 2.

Tides of Tomorrow

Il pianeta sta morendo e dobbiamo trovare una soluzione, in questo multiplayer narrativo dove dovremo prendere decisioni e «affrontare le conseguenze» in base a chi decideremo di seguire.

Arriva il 24 febbraio 2026.

Astro Bot

Il director di Team Asobi torna con degli aggiornamenti per l'amato GOTY 2024, che questo mese aggiunge 5 nuovi livelli sfida – con il totale di 90 pianeti e anche nuovi Bot da scoprire, come la protagonista di Ghost of Yotei.

Annunciato anche il ritorno della disponibilità del controller a tema Astro, che andò a ruba al lancio del gioco.

Sea Remnants

Le avventure marinaresche à la Sea of Thieves trovano nuovo sfogo in questo pittoresco videogioco che si divide tra vascelli, scenari che hanno qualcosa di Avowed e colpi di sciabola ben assestati.

Arriva nel 2026.

Sword of the Sea

Tempo di rallentare con la prossima fatica nata dagli artisti dietro Journey, ABZU e The Pathless, che mescolano acqua e deserti per dare vita a una nuova avventura.

Arriva il 19 agosto e sarà lanciato direttamente su PlayStation Plus, proprio come FBC: Firebreak a firma Remedy.

Classici PlayStation Plus

Arrivano nel catalogo per gli abbonati anche questi classici e giochi classici:

Deus Ex

Twisted Metal 3

Twisted Metal 4

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Myst (Days of Play)

Riven (Days of Play)

007 First Light

Il titolo dedicato a James Bond dagli autori di Hitman finalmente alza il velo, mostrando uno stile cinematografico molto calzante e molto avanzato rispetto a quanto abbiamo visto di solito per l'Agente 47.

Il nostro Bond è decisamente giovane e ha un look classico che richiama quasi un giovane Pierce Brosnan. Tra infiltrazioni, azione pura e salti rocamboleschi, con tanto di inseguimenti in auto, sembra che il gioco cerchi di replicare un po' in tutto le unicità della saga.

Arriva mel corso del 2026 ed è realizzato in Glacier Engine, lo stesso motore di Hitman. A breve, durante la Summer Game Fest, vedremo anche il gameplay.

Come suggerisce la giovane età di Bond, l'avventura racconterà i suoi primi passi nello spionaggio.

Ghost of Yōtei

I PlayStation Studios si prendono un loro spazietto con un nuovo sguardo a Ghost of Yōtei, che uscirà nel corso dell'autunno.

