Immancabile, anche quest'anno alla Summer Game Fest è tornato l'appuntamento con il Future Games Show Summer Showcase, che dedica il suo palcoscenico virtuale a una carrellata di videogiochi in arrivo o da annunciare.

L'appuntamento, condotto per l'occasione da Laura Bailey (Abby in The Last of Us - Parte II) e da Matthew Mercer (Vincent in Final Fantasy VII Rebirth), ha mostrato davvero tanti, tanti titoli.

Nel nostro recap vi raccontiamo quelli più interessanti, mentre direttamente qui sotto potete vedere la replica integrale dell'evento.

Vediamo quindi di seguito il nostro riepilogo. Sentitevi liberi di segnalare altri eventuali giochi che vi hanno colpito, nei commenti!

Se apprezzate il lavoro della nostra redazione, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon senza alcun costo extra.

The Expanse: Osiris Reborn

I fan di The Expanse potranno mettere «presto» le mani su questo titolo dedicato alla saga, che sarà strutturato come un action RPG e sta venendo realizzato con Unreal Engine 5.

Arriverà su PC, PS5 e Xbox nel prossimo futuro.

Echoes of the End

Sembra proprio che i giochi dall'atmosfera medievale siano più sulla cresta dell'onda che mai: questo è incentrato sui combattimenti ravvicinati in scenari fantasy, e dovrebbe avere un forte accento sulla componente narrativa.

The Seven Deadly Sins: Origin

Anche gli appassionati di The Seven Deadly Sins hanno il nuovo adattamento videoludico da tenere d'occhio. Avrà meccaniche action RPG e arriverà su PC e PS5, anche se non ha ancora una data.

Herdling

Si fa notare subito per la deliziosa direzione artistica. La buona notizia è che arriva già questa estate e che c'è una demo gratis da provare subito su Steam.

Sleep Awake

Se avete giocato Spec Ops: The Line, sappiate che questo thriller psicologico è diretto dallo stesso Corey Davis, che è affiancato da Robin Finck dei Nine Inch Nails (!).

Chiaramente, sia la messa in scena che il comparto sonoro hanno la priorità, in storie di questo tipo, ma c'è da aspettare un po': arriverà nel 2026 su PC, PS5 e Xbox.

Constance

Carinissimo nello stile è nella premessa, è un metroidvania dove dovete armeggiare con il pennello (il che fa un po' Chicory) per fermare la decadenza del mondo che vi circonda.

Arriva il 24 novembre su PC e potete provare una demo gratis su Steam.

Call of the Elder Gods

Call of the Sea non era stato per niente male e questo è firmato dallo stesso team. Per ora non c'è molto altro da sapere, se non guardarsi il trailer: arriverà «presto» su PC e su console.

The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs

Unire videogiochi e commedia è sempre complicato, ma lo stile dietro questo gioco lo rende irresistibile – anche perché secondo la storia in pratica vestite i panni di un personaggio che deve assicurarsi che il gioco funzioni prima che il giocatore inizi a giocare.

È metanarrativo, sì. Arriva quest'anno su PC.

Hirogami

Mi aveva già incuriosita dallo State of Play e lo fa ancora: è carinissimo il modo in cui mescola esplorazione, platform e l'unicità di essere un origami che cambia forma.

Arriva il 3 settembre su PC e PS5, ma c'è già una demo su Steam.

Deathground

C'è sempre un vuoto nel cuore dei videogiocatori, quando si tratta di videogame e dinosauri (sì, sappiamo tutti perché). Così, vi segnalo il deep dive di Deathground, dove quantomeno i dinosauri non mancano – anche se si tratta di un gioco co-op.

Arriva in accesso anticipato nel Q3 2025.

Hell is Us

È particolarmente atteso e approfondisce come funzioneranno il sistema di esplorazione e le creature mostruose che ci troveremo di fronte.

È atteso su PC, PS5 e Xbox il 4 settembre prossimo.

Directive 8020

Era di sicuro uno dei più attesi della conferenza, per gli amanti degli horror narrativa di The Dark Pictures Anthology.

Il video permette di scoprire come funzioneranno le scelte con le conseguenti ramificazioni, messe nelle mani dei giocatori.

La data da segnare sul calendario è il 2 ottobre, quando sbarcherà su PC, PS5 e Xbox.

Hela

Avete amato Unravel? Allora dovreste dare un'occhiata anche a Hela, firmato dagli stessi autori.

Come il secondo episodio dedicato a Yarny, sarà un gioco cooperativo, ma stavolta ad attraversare i boschi scandinavi sarà un irresistibile topolino.

Arriva presto su PC, PS5 e Xbox.

Luto

Ennesimo passaggio in conferenza per l'horror Luto, ad alto tasso di fantasmi. Questa volta, però, l'appuntamento è vicinissimo: arriverà il 22 luglio su PC, PS5 e Xbox.

Agatha Christie - Assassinio sul Nilo

Buone notizie per gli amanti della saga investigativa che Microids ha trasposto a videogioco: potremo giocarci su PC e console da settembre.

Mafia: Terra Madre

Altro peso massimo della conferenza, nel video ci mostra alcuni scorci del viaggio del nostro protagonista, mentre gli sviluppatori raccontano un po' di dietro le quinte.

Come già sapevamo, arriva l'8 agosto su PC, PS5 e Xbox. Potete approfondire nel nostro articolo dove vediamo insieme tutto su Mafia: Terra Madre.