Street Fighter 6 Collector's Edition oggi vi costa MENO DELLA META'! -66%

Scoprite la straordinaria offerta su Amazon per l'edizione da collezione di Street Fighter 6 per PS4. Questo eccezionale pacchetto include la Mad Gear Box, le statuette Pop U Parade di Luke & Kimberly, un artbook riccamente illustrato, stickers, sfondi esclusivi, il gioco in una elegante custodia steelbook e contenuti digitali unici. Originariamente proposto a 300,99€, è ora disponibile al prezzo di soli 103,35€, grazie a uno sconto del 66%.

Street Fighter 6 Mad Gear Box, chi dovrebbe acquistarla?

La Mad Gear Box di Street Fighter 6 (qui trovate la nostra recensione completa) è davvero imperdibile per gli appassionati della serie e per i collezionisti desiderosi di vivere un'esperienza di gioco ineguagliabile. Questo set è l'ideale per chi cerca non solo un combattimento avanzato e appassionante ma anche per coloro che valorizzano gli elementi da collezione che arricchiscono notevolmente il loro interesse ludico.

Per gli amanti delle avventure, la modalità World Tour offre una trama avvincente in single-player, che permette ai giocatori di vagare per le strade di Metro City con un avatar completamente personalizzato, arricchendo il tradizionale combattimento con una robusta dimensione narrativa e esplorativa. Il Battle Hub, d'altro canto, offre un luogo perfetto per sfidare amici e sconosciuti in duelli amichevoli, espandendo ancora di più l'orizzonte del gioco. La Street Fighter 6 Mad Gear Box è quindi perfetta per chi cerca sfide eccitanti e un gameplay raffinato, ma anche per chi aspira a possedere un pezzo unico della storia dei videogiochi.

In offerta a soli 103,35€, la Street Fighter 6 Mad Gear Box è un'opportunità da non perdere per i fan di vecchia data e per i nuovi appassionati di Street Fighter. Questo pacchetto non solo omaggia l'eredità di una delle saghe più celebri nella storia dei videogiochi, ma promette anche un'esperienza di gioco arricchita e profondamente coinvolgente. Non lasciatevi sfuggire la chance di aggiungere questo tesoro alla vostra collezione e di immergervi nella nuova era di Street Fighter.

Vedi offerta su Amazon