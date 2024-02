AFFARE su Stray per PS5: meno di 20€ su Amazon!

Amanti dei videogiochi e delle avventure grafiche, non potete perdervi l'offerta imperdibile su Amazon sull'irresistibile Stray nella sua versione PS5. Questa edizione fisica non solo vi garantirà l'accesso al gioco, ma vi regalerà anche grazie 6 carte con illustrazioni a colori, tutte da collezionare. Originariamente proposto a 41,00€, ora lo potete acquistare al costo speciale di soli 19,99€, beneficiando di uno sconto del 51%.

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Di Stray abbiamo già parlato molto: si tratta di un'avventura molto intrigante, caratterizzata da un cast di personaggi unico, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Per chiunque non abbia ancora giocato questo titolo, dunque, si tratta di un'ottima occasione per recuperare una delle sorprese videoludiche del 2022. Oltre a ciò, le sei carte con illustrazioni a colori che accompagnano il gioco rendono questa edizione fisica il prodotto un perfetto regalo per gli amanti dei dietro le quinte, oltre che per i collezionisti.

In generale, consigliamo il gioco a tutti gli amanti delle avventure basate sull'esperienza narrativa, in quanto una delle componenti più affascinanti del gioco è sicuramente il mondo in stile cyberpunk in cui ci andiamo ad immergere, visto attraverso gli occhi particolari di un gatto, che rende il tutto ancora più intrigante a livello concettuale.

In conclusione, Stray rappresenta un'opzione d'acquisto eccellente per gli appassionati del genere e per coloro che vogliono ampliare la propria collezione videoludica con un'edizione fisica impreziosita dalle illustrazioni, soprattutto adesso che potete recuperarlo a meno di 20€ su Amazon.

