SteelBook IN REGALO con Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, solo su My Nintendo Store!

Siete pronti a vivere una nuova epica avventura con Mario e Luigi? Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è ora disponibile per il preordine sul My Nintendo Store, con un bonus esclusivo che farà la gioia di tutti i collezionisti: uno splendido SteelBook incluso con l’acquisto! Al prezzo di 59,99€, potrete portare a casa il gioco insieme a questa custodia in metallo, perfetta per esporre i due iconici fratelli e impreziosire la vostra collezione. Uno splendido pezzo da collezione, perfetto per essere esposto con orgoglio nel setup da gaming o per arricchire qualsiasi spazio di casa.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, chi dovrebbe acquistarlo?

Inoltre, per chi desidera qualcosa in più, aggiungendo soltanto 7,50€ potrete ricevere un pacchetto di accessori unici: un portachiavi personalizzato, un'etichetta per bagagli e un set di timbri esclusivi. Questi gadget sono perfetti per portare con voi l’universo di Mario e Luigi anche nella vita quotidiana, o per arricchire ulteriormente la vostra collezione di oggetti Nintendo.

Lo SteelBook incluso nel preordine è realizzato in metallo di alta qualità e sarà disponibile insieme al gioco a partire dal 7 novembre 2024. Questo articolo da collezione sarà l’aggiunta ideale alla vostra libreria, permettendovi di esporre Mario e Luigi con stile. Che siate fan storici della serie o nuovi giocatori, questo pezzo esclusivo non può mancare nella vostra collezione.

Non perdete l’occasione di preordinare Mario & Luigi: Fraternauti alla carica e di ricevere questi fantastici bonus. Con un’offerta così ricca, al prezzo speciale di 59,99€, potrete immergervi nella nuova avventura dei fratelli più amati dei videogiochi e, allo stesso tempo, arricchire la vostra collezione con accessori imperdibili! Un'occasione da non lasciarvi scappare, soprattutto se adorate l'universo di Mario e non volete mai perdervi una nuova uscita!

