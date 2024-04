Star Wars Outlaws | Uscita, open world e tutto quello che sappiamo

Era il 2021 quando Ubisoft aveva svelato per la prima volta di aver raggiunto un accordo per lavorare a futuri videogiochi a tema Star Wars, dopo che Disney aveva deciso di salutare le precedenti esclusività (che erano state concesse, ricorderete, a Electronic Arts).

Così si è fatto strada Star Wars Outlaws, titolo open world in uscita nel 2024 e sviluppato da Massive Entertainment (team autore anche della serie The Division).

Advertisement

In questo articolo vediamo tutte le informazioni note e quello che c'è da sapere su Star Wars Outlaws.

Quando esce Star Wars Outlaws

Con uno story trailer, Ubisoft ha confermato che il gioco uscirà il 30 agosto 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La release è anticipata dall'apertura dei pre-ordini (già disponibili) e proporrà, accanto all'edizione standard, anche una edizione Gold e una edizione Ultimate. Entrambe permettono di avere un accesso anticipato di tre giorni sulla data di lancio – il che significa che potrete iniziare a giocare dal 27 agosto.

I prezzi sono i seguenti, come riportati dallo store ufficiale di Ubisoft:

Gioco standard digitale : 69,99€

: 69,99€ Gold Edition : 109,99€

: 109,99€ Ultimate Edition: 129,99€

Edizioni e pre-order

Per quanto riguarda i contenuti previsti da ciascuna edizione, potrete trovare:

Standard (69,99€) Gold (109,99€) Ultimate (129,99€) Gioco completo Gioco completo Gioco completo Bonus pre-order digitale (contenuti estetici) Bonus pre-order digitale (contenuti estetici) Bonus pre-order digitale (contenuti estetici) 3 giorni di accesso anticipato 3 giorni di accesso anticipato Season Pass Season Pass Pacchetto infiltrato fuorilegge Pacchetto asso del Sabacc Artbook digitale

È incluso in Ubisoft+ Premium?

Ubisoft ha anche confermato che Star Wars Outlaws è incluso fin dal 27 agosto all'interno di Ubisoft+ Premium, il suo abbonamento che permette di accedere a un catalogo di videogiochi on demand su PC.

Il costo è di 17,99€ al mese. Potete approfondire sul sito ufficiale del servizio.

Se siete interessati a prenotare il gioco, trovate invece tutte le informazioni sul pre-order di Star Wars Outlaws qui.

Dove e quando è ambientato

Massive Entertainment ha confermato che le vicende di Star Wars Outlaws si svolgono tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e quelli de Il ritorno dello Jedi. Questa scelta, leggiamo su IGN, è legata al fatto che questo sia un periodo di particolari tumulti, che quindi permette a una protagonista come quella del gioco di trovare il suo spazio e farsi notare.

«Quando abbiamo iniziato le conversazioni con Lucasfilm» ha spiegato il creative director Julian Gerighty, «è stato molto chiaro che quel periodo di un anno tra L'Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi è quello in cui i ribelli ancora non sono parte del contesto. L'Impero sta ottenendo sempre più controllo, ma i sindacati a loro volta ne stanno ottenendo, stanno sfruttando tutte queste debolezze. È davvero un momento in cui c'è fermento negli ambienti 'underworld' e non c'è situazione migliore per una furfante novellina per affondare i suoi denti, se non questo momento».

Per quanto riguarda l'ambientazione "geografica", invece, promette di essere molto ampia.

Nella descrizione ufficiale del gioco, infatti, leggiamo che potremo esplorare pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, con un riferimento al fatto che alcuni saranno iconici e quindi riconoscibili per gli amanti della saga, mentre altri saranno completamente inediti e appositamente realizzati.

Qual è la storia?

In merito alla trama che sarà raccontata dal gioco, sappiamo che vestiremo i panni di Kay Vess, definita dagli sviluppatori come una «intrepida canaglia», che sarà sempre accompagnata dal piccolo Nix mentre «vive sul filo del rasoio». Considerando che è abituata a vivere di lavori saltuari e sotterfugi, Kay accetterà incarichi che saremo noi a dover portare a termine, che andranno a influenzare la sua reputazione all'interno della galassia.

A tal proposito, la nostra Kay sta cercando di compiere un colpo leggendario, nelle vicende raccontate da Outlaws. In merito alla sinossi del gioco, Ubisoft sul sito ufficiale scrive solo:

"Scopri il primissimo gioco open world di Star Wars™, ambientato tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e de Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, un'intrepida canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, insieme al fedele amico Nix. Combatti, ruba e gioca d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia".

Che gioco è? Gameplay di Star Wars Outlaws

In merito alle caratteristiche di gameplay, sappiamo che sarà un open world votato all'azione e all'esplorazione.

Esplorazione e spostamenti

A proposito dell'esplorazione della galassia, potremo muoverci a piedi o a bordo di uno speeder, o anche utilizzando la nostra nave. Ubisoft sta puntando forte sul passaggio senza intoppi da un mezzo di locomozione all'altro, in modo che i giocatori si sentano incoraggiati a spostarsi e a scoprire ciò che i pianeti avranno da offrire.

Lo speeder, in particolare, sarà molto utile proprio per scorrazzare sui pianeti e, secondo gli sviluppatori, si muoverà similmente a una moto da cross. Sono anche previste sparatorie mentre si è sui mezzi, che passeranno per un sistema di mira al rallentatore che richiama un po' il Dead Eye della serie Red Dead.

Combattimenti e stealth

Visto che abbiamo accennato alla cosa, ovviamente in Star Wars Outlaws ci saranno anche nemici che tenteranno di farvi la pelle. Per questo, il gioco proporrà sia combattimenti ravvicinati che scontri con le armi da fuoco.

Ci saranno anche delle meccaniche stealth, quando magari tenterete di infilarvi da qualche parte per completare un incarico. In questo, il piccolo Nyx potrà esservi molto utile, perché dovrebbe essere in grado di distrarre e attirare i nemici, tenendoveli lontani nei momenti delicati. Dovrebbe anche poterli attaccare e permettervi di recuperare degli oggetti per riportarveli.

E ci sarà anche la possibilità di combattere sulla vostra nave spaziale.

Combattimenti spaziali e uso della nave

La nave di Kay si chiamerà Trailblazer. e vi permetterà sia di scorrazzare per la galassia, sia di combattere contro altri veicoli. Il ritmo di queste sparatorie non dovrebbe essere troppo serrato e i controlli sono stati adattati perché potersi davvero muovere a 360° avrebbe reso molto difficile avere degli scontri godibili (mi viene in mente Starfield che non brillava certo per la gestione degli scontri sulla nave, ndr).

Ci sarà anche una meccanica di inseguimento automatico delle navi con cui state ingaggiando lo scontro, in modo che non dobbiate preoccuparvi troppo di manovrare mentre state provando a colpirle.

La nave sarà anche l'hub della nostra Kay: potremo esplorarne l'interno, gironzolarci e anche parlare con gli altri personaggi che la abiteranno, in una sorta di "nave-casa" che richiama un po' l'amata idea della Normandy della serie Mass Effect.

Meccaniche ruolistiche e reputazione

Il gameplay prevede alcune meccaniche da gioco di ruolo: potremo ad esempio migliorare gli equipaggiamenti della protagonista, ma anche i suoi veicoli – che si potranno anche personalizzare a piacimento. Come in molti open world recenti, ci sono anche dei sistemi di dialoghi a risposta multipla che permettono di interagire con gli NPC, proprio come in un gioco di ruolo.

A tal proposito, i nostri comportamenti influenzeranno la reputazione di Kay. Questa sarà differente a seconda del pianeta in cui vi troverete (e di chi ha influenza su quel pianeta) e si può arrivare anche ad avere un grado di ricercato da parte dell'Impero, a seconda delle proprie azioni e di quanto vadano contro chi gestisce quel pianeta in quel momento.

Se si finisce per essere ricercati dall'Impero, si finirà con l'essere inseguiti dalle sue truppe, in sequenze rocambolesche di azione e tentativi di fuga.

Quanto è grande e quanto dura Star Wars Outlaws?

Per quanto riguarda l'open world di Star Wars Outlaws, Massive ha già anticipato che non vuole realizzare una di quelle mappe da open world Ubisoft in cui si fanno sempre le stesse cose. L'idea, piuttosto, è quella di avere «mondi densi e ricchi con attrazioni diverse, in modo che non ci si debba affidare troppo a tanti indicatori nell'interfaccia», hanno spiegato a IGN USA.

I pianeti che comporranno l'universo di gioco saranno realizzati a mano, assicurano ancora gli autori, e le loro dimensioni sarebbero più o meno simili a «due o tre zone di Assassin's Creed Odyssey». Difficile stimare di preciso cosa si intenda (le dimensioni delle regioni di Odyssey potevano essere molto diverse tra loro), ma l'idea alla base sembra essere quella di mondi che puntino sulla densità più che sull'estensione.

In merito alla realizzazione dei pianeti, invece, dovrebbero attenersi in larga parte a quanto conosciamo della saga, ma in alcune scelte ci saranno degli scorci originali. Non sappiamo ancora quanti pianeti ci saranno in tutto, ma Massive ha confermato di non voler realizzare un gioco «troppo grande», come accaduto con altri open world di Ubisoft. Il motivo è che, secondo gli sviluppatori, un titolo eccessivamente grande non viene davvero goduto né finito dai giocatori.

«Il nostro scopo è quello di portare le persone in un'avventura ricca e davvero densa, un viaggio open world che possano esplorare ai loro ritmi. Quindi no, non è uno di quei giochi di ruolo impossibili da finire da 200 o 300 ore. Parliamo di un'avventura action RPG molto a fuoco, che porterà le persone a fare un giro e che è molto gestibile» ha spiegato il creative director in una intervista a IGN.

Sviluppo e trailer

Annunciato l'accordo tra Ubisoft e Lucasfilm nel 2021, il reveal di Star Wars Outlaws è arrivato solo nel 2023, durante l'Xbox Games Showcase. Da allora, sono stati pubblicati diversi video, che vi proponiamo di seguito.

Trailer

Gameplay ufficiale

Dietro le quinte e approfondimenti

Aggiorneremo questo articolo quando ci saranno ulteriori dettagli e informazioni su Star Wars Outlaws.