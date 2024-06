È da parecchio che gli amanti della saga di Star Wars aspettavano un'avventura completamente open world da vivere all'interno del loro universo preferito, e l'imminente Star Wars Outlaws vuole sposare proprio questo approccio aperto.

Sviluppato da Massive Entertainment per conto di Ubisoft, il gioco ci metterà nei panni di Kay Vess, una intrepida fuorilegge spaziale in cerca di un tesoro preziosissimo e del colpo più grandioso di sempre.

Ma dove si piazza Star Wars Outlaws rispetto agli eventi della saga? Quali sono i film che raccontano il contesto più prossimo a quello che vivremo nel gioco? Ubisoft ha risposto a queste domande.

Vediamo quindi tutti i dettagli.

Quando è ambientato Star Wars Outlaws

In merito al contesto narrativo di Star Wars Outlaws, sappiamo che è ambientato tra gli eventi di L'Impero colpisce ancora (Episodio V, film uscito nel 1980) e quelli di Il ritorno dello Jedi (Episodio VI, film uscito nel 1983).

Possiamo quindi piazzare il gioco così:

Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora

Star Wars Outlaws

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

Si tratta di un periodo in cui l'Impero e le ribellioni sono veramente ai ferri corti, il che fornisce alla nostra protagonista, Kay, uno scenario molto fertile per poter compiere le sue scorribande illegali, perché i tumulti e le divisioni sono all'ordine del giorno.

«Quando abbiamo iniziato le conversazioni con Lucasfilm» ha dichiarato il creative director Julian Gerighty nel corso di una intervista con IGN, «è stato molto chiaro che quel periodo di un anno tra L'Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi è quello in cui i ribelli ancora non sono parte del contesto. L'Impero sta ottenendo sempre più controllo, ma i sindacati a loro volta ne stanno ottenendo, stanno sfruttando tutte queste debolezze. È davvero un momento in cui c'è fermento negli ambienti 'underworld' e non c'è situazione migliore per una furfante novellina per affondare i suoi denti, se non questo momento».

Questo contesto così diviso si rivedrà anche in alcuni sistemi del gioco, come quello che ci permetterà di essere più vicini alle fazioni presenti, inimicandocene delle altre.

Se siete interessati al gioco, vi ricordiamo che sono aperti i pre-order sulle diverse edizioni, alcune delle quali vi permettono anche di giocare con tre giorni di anticipo.

L'uscita di Star Wars Outlaws è attesa per il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.