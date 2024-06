Star Wars Outlaws «non è come Assassin's Creed»: ecco quanto dura

Star Wars Outlaws è stato prevedibilmente uno dei grandi protagonisti dell'ultimo evento Ubisoft Forward: l'ambizioso nuovo adattamento sviluppato da Ubisoft Massive ha svelato tanti dettagli del gameplay, dimostrando di voler prendere elementi da quasi tutti i franchise di maggior successo del publisher.

Anche uno speciale gameplay esteso che ci è stato mostrato in anteprima poco prima dell'evento ci ha confermato che si tratta di un titolo con enormi ambizioni, ma il tutto senza rinunciare a una cura per i dettagli e a una campagna che sa quando arriva il momento di fermarsi.

Star Wars Outlaws (potete prenotarlo su Amazon) non sarà infatti un gioco infinito, al pari di produzioni come i recenti Assassin's Creed, ma avrà una durata consona alla storia che gli sviluppatori vogliono raccontare.

E probabilmente non è un caso che gli stessi sviluppatori abbiano lanciato una piccola "frecciatina" proprio alla celebre IP con gli assassini, usata come metro di paragone dal creative director Julian Gerighty in un'intervista rilasciata a VGC:

«Molto, molto presto avevamo deciso che questa sarebbe stata un'avventura con una "golden path" da 25 o 30 ore, 50 o 60 ore per i completisti: per qualcuno con una famiglia ed un lavoro, è comunque una giusta quantità di tempo. Ma non è come le "200 ore epiche di gameplay di Assassin's Creed", quindi questo ci permette di concentrarci sui dettagli e, magari con un team più piccolo, di realizzare qualcosa di gestibile».

Non è la prima volta che il franchise di Assassin's Creed viene tirato in mezzo dagli sviluppatori, segno che la visione di Massive è decisamente distante da quella degli ultimi capitoli open world della saga.

Per riuscire a soddisfare questa visione, il creative director ha ammesso di aver dovuto rinunciare ad alcune delle feature inizialmente previste, come il nuoto, per concentrarsi maggiormente sugli elementi che effettivamente funzionavano e che potevano essere ampliati.

Tra le diverse feature che saranno presenti in Star Wars Outlaws, segnaliamo anche un sistema da ricercati molto simile a quanto visto in GTA, che del resto era già stato anticipato da alcuni precedenti trailer.