Mancano ormai poche settimane al debutto di Star Wars Outlaws, che vuole essere il primo open world ambientato nell'universo di Star Wars.

L'uscita è fissata per la fine di agosto ma, come ormai nella tradizione di Ubisoft, c'è un modo per accedere al gioco tre giorni prima rispetto alla data d'uscita.

Se siete amanti di Guerre Stellari e siete impazienti, perché magari siete stati particolarmente convinti dal gameplay mostrato durante Ubisoft Forward, vediamo come fare.

Come giocare a Star Wars Outlaws tre giorni prima

Come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo, il lancio ufficiale di Star Wars Outlaws è previsto per il 30 agosto. Tuttavia, c'è un modo per giocare dal 27 agosto, tre giorni prima della data d'uscita.

Per farlo, è possibile:

Comprare l'edizione Gold di Star Wars Outlaws;

di Star Wars Outlaws; Comprare l'edizione Ultimate ;

; Iscriversi a Ubisoft+ e accedere al gioco tramite l'abbonamento.

In tutti e tre i casi, avrete la possibilità di iniziare a giocare tre giorni prima rispetto al lancio effettivo, che è quello che rimane valido per chi invece comprerà l'edizione standard del gioco – sia fisica o digitale.

Le diverse edizioni di Star Wars Outlaws hanno, vi ricordiamo, prezzi differenti: si va dagli 80€ della standard ai 109€ di listino (ma nei negozi si trova anche a 119€) della Gold, arrivando fino ai 129€ della Ultimate.

L'accesso anticipato di tre giorni è valido su tutte le piattaforme, quindi su PC, PS5 o Xbox Series X|S.