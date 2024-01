Speaker Bluetooth Divoom CROLLA a 59,99€! Offerta imperdibile

Alla ricerca di un gadget versatile e divertente? Potreste averlo trovato con Divoom Timebox evo, disponibile ora su Amazon a soli €59,53 invece di €79,99. Tra le casse Bluetooth portatili, Timebox evo risalta per la sua quarta generazione di altoparlanti Pixel Art che fondono intrattenimento e tecnologia. Potete godervi i potenti bassi dell'altoparlante da 6 W mentre personalizzate il pannello LED da 256 pixel con le vostre creazioni o scaricate opere d'altri.

Divoom Timebox evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Se la vostra stanza sembra scialba e priva di carattere, il Divoom Timebox evo è il compagno perfetto che vi catapulterà in un mondo di colori e suoni. Non è solo un piacere per le orecchie, grazie al potente altoparlante da 6 W e alla tecnologia Bluetooth 5.0 che vi permette di collegarlo al vostro smartphone, ma è anche un divertente svago per gli occhi con la sua cornice Pixel Art. Artisti, creativi e appassionati di tecnologia vi troveranno la tela per esprimere la propria fantasia, creando o scaricando disegni da un'app gratuita per personalizzare l'ambiente con uno stile tutto loro. In più, se odiate svegliarvi con il banale cinguettio del cellulare, Timebox evo ha la soluzione giusta: una radiosveglia integrata che vi farà iniziare la giornata con la vostra stazione radio preferita, che di certo troverete tra le oltre 50.000 opzioni disponibili sull'app.

Per chi cerca un oggetto funzionale che sia anche un elemento d'arredo distintivo, Timebox evo rappresenta di certo un'idea originale (anche per un regalo!). Il suo pannello LED programmabile si illumina a ritmo di musica, il che è perfetto non solo per arricchire la propria esperienza auditiva, ma anche per infondere vita alla stanza con un'esibizione luminosa che varia al cambiare delle note.

Perfetto equilibrio tra divertimento e funzionalità, il Divoom Timebox Evo è l'accessorio che unisce vista e udito in una formula che ne fa un perfetto regalo per voi stessi o per chi ha bisogno di un tocco di allegria nella sua stanza.

