Sconto per queste OTTIME cuffie per sportivi: -15%!

Le SoundPEATS Wings 2 Cuffie Bluetooth Sport offrono un'esperienza di ascolto superiore per gli appassionati di sport e musica che vogliono unire le due cose. Progettati con un gancio per l'orecchio comodo e sicuro, questi auricolari wireless mantengono un'affidabile stabilità durante attività fisiche come la corsa e il ciclismo. La buona notizia è che oggi, grazie a uno speciale coupon proposto su Amazon, potete acquistarli risparmiando il 15% sul costo abituale, a soli 36,54€ anziché 42,99€.

Nota: ricordate di attivare la spunta al coupon, nella pagina del prodotto, prima di procedere con l'acquisto.

SoundPEATS Wings 2, chi dovrebbe acquistarla?

Le SoundPEATS Wings 2 sono la scelta ideale per chi conduce una vita attiva e non vuole rinunciare ad ascoltare la sua musica preferita, con una buona qualità sonora, anche durante l'allenamento. Sono particolarmente raccomandate per gli sportivi che cercano una soluzione comoda e sicura per rimanere connessi alla loro musica senza interruzioni. Con il loro design semi-in-ear e i ganci per l'orecchio sicuri, vi offrono la libertà di muovervi senza preoccupazioni, il che le rende perfette per la corsa, il ciclismo, lo yoga o qualsiasi altra attività fisica.

Dotate di driver da 13 mm, lavorano con Bluetooth 5.3 per garantire una connessione rapida e stabile ai vostri dispositivi smart. Sono inoltre dotate di una batteria che permette fino a 30 ore di riproduzione – senza quindi darvi troppe ansie in merito al costante bisogno di ricaricarle. Ad accompagnarle c'è anche l'app SoundPEATS che, installata sul vostro smartphone, permette di avere maggior controllo e personalizzazione sul suono.

Con possibilità di ricarica rapida tramite USB-C, questi auricolari wireless sono insomma raccomandati a chi sta tanto tempo fuori casa e ha bisogno di una soluzione che rimanga stabile nelle orecchie, anche durante lo sport. Approfittando del coupon di oggi (ricordate di attivare la spunta!) potete farle vostre risparmiando il 15% sul costo abituale.

Vedi offerta su Amazon