Soundcore Motion+ in SCONTO: porta la festa ovunque con bassi potenti e design resistente! -25%

Se siete alla ricerca di uno speaker portatile che unisca qualità audio, potenza e versatilità, Soundcore Motion+ è la scelta ideale. Attualmente disponibile a soli 74,99€, grazie a un coupon che offre uno sconto del 25% sul prezzo di listino di 99,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di musica.

>> Acquista Soundcore Motion+ in sconto su Amazon <<

Soundcore Motion+ offre un audio ad alta risoluzione, certificato Hi-Res, garantendo una riproduzione fedele dei vostri brani preferiti. Grazie alla tecnologia Qualcomm aptX, lo streaming via Bluetooth mantiene una qualità impeccabile, senza interruzioni. La potenza di 30W, suddivisa tra due tweeter ad altissima frequenza, woofer in neodimio e radiatori passivi, riempie ogni ambiente con un suono profondo e coinvolgente. Inoltre, la tecnologia proprietaria BassUp potenzia le basse frequenze in tempo reale, offrendo bassi intensi e vibranti.

La gamma di frequenza estesa, da 50 Hz a 40 kHz, e il DSP avanzato assicurano una chiarezza eccezionale, permettendovi di cogliere ogni dettaglio musicale. La certificazione IPX7 rende lo speaker completamente impermeabile, ideale per l'uso in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia, senza preoccuparvi di eventuali danni causati dall'acqua. La batteria integrata da 6.700 mAh garantisce fino a 12 ore di riproduzione continua, accompagnandovi durante intere giornate all'aperto o serate in compagnia.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di arricchire la vostra esperienza musicale con Soundcore Motion+, ora in offerta a 74,99€ grazie al coupon che applica uno sconto del 25% sul prezzo originale di 99,99€. Approfittate di questa promozione per godere di uno speaker portatile dalle prestazioni elevate, che combina qualità del suono, durata e resistenza all'acqua, rendendolo il compagno perfetto per ogni occasione.