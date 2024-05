Soulstice per PS5 in super offerta a 21€: da PROVARE!

Il countdown per il termine della Amazon Gaming Week è iniziato, quindi cogliete al volo le ultime occasioni d'acquisto in saldo per arricchire la vostra postazione da gaming con prodotti di qualità a prezzi convenienti, e naturalmente, non dimenticatevi di dare uno sguardo alle imperdibili offerte sui videogiochi per tutte le console! Se state cercando un titolo da aggiungere alla vostra collezione PS5, vi consigliamo di dare un'occhiata a Soulstice, un action RPG di alta qualità spesso sottovalutato, ora disponibile su Amazon a soli 20,99€ con lo sconto del 16%. Un affare da non lasciarsi sfuggire!

Soulstice, chi dovrebbe acquistarlo?

Recensito dalla nostra redazione, Soulstice si distingue come un RPG d'azione dallo stile dark, coinvolgente e gratificante, impreziosito da una scrittura di qualità che pone al centro dell'azione il complesso rapporto tra due sorelle, Briar e Lute, di cui una è... un fantasma! Perfetto per gli amanti dell'esplorazione in mondi dark fantasy intrisi di misteri, il gioco si ispira chiaramente a capolavori senza tempo come Berserk, offrendo un'eccezionale fusione di azione e strategia, con combattimenti che si basano sulla sincronizzazione delle abilità delle due protagoniste.

Effettivamente, mentre Briar, controllata direttamente dal giocatore, si distingue nel combattimento corpo a corpo, eseguendo combo letali e devastanti, Lute può sfruttare i suoi straordinari poteri ultraterreni per dominare i nemici, creando così un mix appagante tra combattimento con armi bianche e magia soprannaturale.

Soulstice è strutturato per offrire ai giocatori un'ampia personalizzazione dello stile di combattimento, rendendolo così un titolo complesso e stratificato. Qui, i giocatori hanno la possibilità di sbloccare una vasta gamma di abilità, creando un terreno fertile per coloro che cercano un gioco che bilanci una narrativa avvincente con un gameplay sfidante.

Con una direzione artistica che richiama i classici del dark fantasy giapponese e un'esperienza coinvolgente, Soulstice è un titolo che merita assolutamente di essere scoperto. Se ve lo siete lasciato sfuggire al momento del lancio (cosa che, come avrete capito, sarebbe davvero un peccato), ora è il momento perfetto per recuperarlo. Approfittate subito dell'offerta di Amazon e acquistatelo al prezzo più basso di sempre: soltanto 20,99€!

Vedi offerta su Amazon