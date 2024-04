SOLO 51€ per EA Sports UFC 5: SCONTATO del 36%!

Offerta imperdibile oggi per EA Sports UFC 5, ora disponibile su Amazon a soli 50,99€ anziché 79,99€. Rappresenta uno sconto del 36% sul prezzo originale, offrendo un significativo risparmio. EA Sports UFC 5 porta il combattimento a un nuovo livello di intensità, con oltre 64.000 possibili combinazioni di danni facciali che si riflettono accuratamente in gioco. Gli aggiornamenti alla presentazione includono la nuovissima funzionalità di Replay KO cinematografici, mentre le novità come l'aggiunta dei pareggi e aggiornamenti realistici all'intervento dell'arbitro promettono una varietà di modi ancor più ampia e realistica per concludere un incontro. Non perdete l'occasione di portare l'esperienza UFC nella vostra collezione di giochi con questa innovativa edizione disponibile su Amazon.

EA SPORTS UFC 5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports UFC 5 si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di arti marziali miste e per coloro che cercano un'esperienza di gioco che riproduca fedelmente la realtà dell'UFC. Grazie alla sua attenzione ai dettagli, come i danni facciali accuratamente modellati con oltre 64.000 combinazioni possibili e un sistema di sottomissioni migliorate, il gioco offre un'immersività senza precedenti. Gli aggiornamenti alla presentazione e le nuove funzionalità come i Replay KO cinematografici, insieme agli aggiornamenti in termini di regolamenti e interventi dell'arbitro, amplificano l'autenticità degli incontri, rendendo ogni match un'esperienza unica.

EA Sports UFC 5 è particolarmente consigliato a chi ama immedesimarsi nel ruolo di un combattente UFC, aspirando a vivere tutte le emozioni, le strategie e le sfide che caratterizzano questo sport. Gli amanti della tecnica apprezzeranno le sottomissioni continue e il sistema di danni Real Impact che altera le dinamiche di combattimento in base ai colpi subiti. Inoltre, gli aggiornamenti mensili e i contenuti basati sugli eventi UFC reali assicurano che l'esperienza di gioco rimanga sempre emozionante.

Acquistare EA Sports UFC 5 ora a solo 50,99€, con uno sconto notevole rispetto al prezzo di listino di 79,99€, significa portarsi a casa non solo un gioco ma un'esperienza di combattimento virtuale senza precedenti. Con aggiornamenti regolari e una gamma di modalità online e offline migliorate, vi immergerete completamente nell'universo della UFC, sperimentando l'intensità e la strategia degli incontri come mai prima d'ora.

