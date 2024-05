SOLO 38€ per questa tastiera wireless Bluetooth Logitech!

Se state cercando una tastiera wireless, Amazon propone un'offerta sul modello Logitech Pebble Keys 2 K380s, attualmente in offerta al prezzo di 37,99€ rispetto al costo originale di 58,99€, offrendovi così un risparmio del 36%. Vi permette di semplificare il vostro flusso di lavoro connettendovi a tre dispositivi contemporaneamente, quali Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, con la possibilità di passare facilmente dall'uno all'altro grazie ai pulsanti Easy-Switch. Grazie al suo design sottile e compatto e alla costruzione in plastica riciclata, non solo soddisferà le vostre esigenze di lavoro e di studio con un tocco di stile personale, ma contribuirà anche alla salvaguardia dell'ambiente.

Tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s è l'ideale per chi è sempre in movimento e necessita di uno strumento versatile e comodo da trasportare. Segnaliamo infatti il grande vantaggio della capacità di questa tastiera di connettersi via Bluetooth a ben tre dispositivi differenti, facilitando il passaggio da uno all'altro con semplici clic sui pulsanti Easy-Switch. Questa caratteristica rende la tastiera perfetta per professionisti, studenti e chi deve gestire simultaneamente laptop, tablet e smartphone di sistemi operativi diversi come Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS.

Oltre alla praticità d'uso, la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s è progettata tenendo a mente comfort e sostenibilità. Gli utenti che attribuiscono importanza all'esperienza di digitazione e all'impatto ambientale saranno soddisfatti dalla forma ergonomica dei tasti e dal fatto che sia realizzata con almeno il 49% di plastica riciclata. La lunga durata della batteria di tre anni, e la modalità di risparmio energetico garantiscono inoltre lunghe ore di lavoro senza interruzioni. Pertanto, è particolarmente consigliata a chi cerca un'opzione di digitazione silenziosa, confortevole ed eco-compatibile per gestire efficacemente i propri dispositivi.

In conclusione, la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s non è solo un dispositivo utile e ergonomico, ma anche ecologico e versatile, capace di connettersi a dispositivi con diversi sistemi operativi. Al prezzo di 37,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca praticità e durata. La consigliamo se cercate un'esperienza di digitazione superiore senza compromessi sull'impatto ambientale.

