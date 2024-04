Mini radio portatile con Bluetooth: musica in movimento a 35€!

Le giornate di caldo sono arrivate e, come sempre, questo significa che è tempo di prepararsi ad escursioni o magari di iniziare a godersi i primi momenti al mare. In tal senso, potrebbe esservi utile questa offerta su Amazon: per soli 34,99€ potrete acquistare una fantastica radio portatile con Bluetooth, ideale per ascoltare sia la musica in FM che quella dal vostro smartphone! Si tratta di un prodotto versatile e interessante, perfetto per accogliere l'estate, e ora disponibile con uno sconto del 13%.

Mini radio Avantree SP850, chi dovrebbe acquistarla?

Aventree SP850 è una radio compatta che si adatta perfettamente a diverse tipologie di utenti. Questo dispositivo permette di godere non solo della musica via radio tramite stazioni FM, ma anche di ascoltare musica o podcast direttamente dallo smartphone grazie alla connessione Bluetooth, che la trasforma in un versatile speaker. Inoltre, questa radio offre la comodità di ascoltare audio offline grazie allo slot Micro SD, che consente di inserire una scheda con file audio o musica, trasformandola praticamente in un lettore MP3!

In breve, stiamo parlando di un'esperienza audio versatile e appagante, perfetta per una vasta gamma di utenti, dai fan della musica wireless a coloro che preferiscono audiolibri o la classica radio FM! Inoltre, questo dispositivo offre ben 6 diverse modalità di equalizzazione (natural, rock, pop, classic, jazz e soft music), assicurando un suono ottimizzato per ogni genere musicale e preferenza personale.

Stiamo parlando di un prodotto davvero eccezionale, offerto a un prezzo accessibile e molto invitante, che vi permetterà di portare a casa un compagno ideale per le vostre escursioni fuori porta o, perché no, per godervi la spiaggia o la piscina in vista dell'estate imminente. A questo punto, per soli 34,99€, crediamo che valga sicuramente la pena dare un'occhiata alla pagina dell'offerta di Amazon.

Vedi offerta su Amazon