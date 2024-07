Smart TV Sony BRAVIA perfetta per il gaming SCONTATA di 150€

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tantissime smart TV in promozione, tra cui Sony BRAVIA KD-43X80L, oggi al prezzo speciale di soli 499€! Questo è possibile grazie a uno sconto del 23% sul prezzo originale di 649,00€. Con tecnologia LED 4K HDR e Google TV integrato, questo modello del 2023 racchiude la migliore tecnologia per un'immersione totale nei contenuti multimediali. Il processore 4K HDR X1 garantisce immagini vivide, mentre lo Speaker X-Balanced con audio spaziale Dolby Atmos offre un suono potente e bassi profondi. Godetevi inoltre, l'esclusivo servizio di streaming SONY PICTURE CORE e il design Flush Surface che integra perfettamente la TV in ogni ambiente domestico.

Sony BRAVIA KD-43X80L, chi dovrebbe acquistarla?

Sony BRAVIA KD-43X80L rappresenta una scelta ideale per chiunque desideri portare l'esperienza cinematografica a casa propria. Grazie alla tecnologia Triluminos Pro, questo smart TV è perfettamente adatto agli appassionati di cinema e videogiochi, che cercano una qualità dell'immagine vivida e ricca di dettagli. Offrendo sfumature e tonalità uniche, accompagnate da un potente suono grazie all'unità X-Balanced Speaker, garantisce un'esperienza audiovisiva immersiva. Gli amanti dei videogiochi in particolare apprezzeranno la modalità Auto Low Latency e l'Auto HDR Tone Mapping per un gameplay senza precedenti.

Agli utenti che non vogliono rinunciare a contenuti di qualità e cercano la comodità dello streaming, Sony BRAVIA, KD-43X80L offre accesso esclusivo all'app BRAVIA CORE, dove è possibile riscattare film e godere di 12 mesi di streaming illimitato. Con Google TV integrato, facilita la ricerca tra i propri abbonamenti e piattaforme senza bisogno del telecomando, soddisfacendo gli utenti più esigenti in termini di intrattenimento e versatilità.

In offerta a 499,00€, Sony BRAVIA, KD-43X80L rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera portare l'esperienza di visione di film, serie TV e giochi a nuovi livelli di immersione. Grazie alla combinazione unica di qualità dell'immagine, innovazione sonora e design elegante, questa Smart TV 4K HDR non è solo un dispositivo di intrattenimento, ma un vero e proprio pezzo di arredamento che valorizza ogni ambiente.

