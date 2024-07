Smart TV a prezzi da urlo per il Prime Day 2024! Ecco le migliori

Il Prime Day 2024 si appresta a regalare emozioni forti agli appassionati di tecnologia! Dal 16 luglio a mezzanotte, Amazon ha dato il via a 48 ore di sconti imperdibili, con le smart TV in prima linea tra le offerte più allettanti. Preparatevi a rinnovare il vostro angolo di intrattenimento domestico con televisori all'avanguardia a prezzi mai visti prima.

Quest'anno, il colosso dell'e-commerce ha in serbo una selezione di smart TV che farà brillare gli occhi di ogni cinefilo e gamer. Dai modelli compatti per la camera da letto ai mastodontici display per il salotto, troverete sicuramente il dispositivo perfetto per le vostre esigenze di visione.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di portare a casa televisori di ultima generazione con riduzioni che potrebbero superare il 50% del prezzo originale. Le marche più prestigiose come Samsung, LG, Sony e Philips saranno protagoniste di questa kermesse del risparmio, offrendo prodotti che coniugano qualità dell'immagine, funzionalità smart e design accattivante.

Immaginate di immergervi nei vostri contenuti preferiti con una nitidezza cristallina grazie ai pannelli OLED e QLED in offerta. O perché non approfittare degli sconti sui modelli con risoluzione 4K e 8K, per un'esperienza visiva che vi lascerà senza fiato? Non mancheranno nemmeno le proposte per gli amanti del gaming, con TV dotate di HDMI 2.1 e refresh rate elevati, perfette per sfruttare al massimo le console di nuova generazione.

Ricordate che per accedere a queste offerte stellari è necessario essere iscritti ad Amazon Prime. Se non lo siete ancora, potete approfittare del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Al termine, valutate se sottoscrivere l'abbonamento annuale a soli 49,90€, che vi garantirà non solo l'accesso alle promozioni esclusive, ma anche una serie di servizi aggiuntivi come Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Per gli studenti, c'è una sorpresa ancora più ghiotta: potete aderire al programma Amazon Prime Student a metà prezzo, pagando solo 24,95€ all'anno e godendo degli stessi vantaggi dell'abbonamento standard.

Non perdete tempo! Tenete d'occhio la nostra selezione delle migliori offerte, che aggiorneremo costantemente durante le 48 ore del Prime Day. Dalle smart TV compatte per gli spazi ridotti ai televisori di grandi dimensioni per un'esperienza cinematografica, passando per i modelli con tecnologia HDR per colori vividi e contrasti profondi, troverete sicuramente l'affare che fa per voi. E se avete bisogno di qualche consiglio, date un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming.

Ricordate che le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi vi consigliamo di agire con prontezza non appena individuate il modello dei vostri sogni. Preparate la lista dei desideri e tenetevi pronti: il Prime Day 2024 è l'occasione perfetta per trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, senza svuotare il portafoglio!

Prime Day 2024: le migliori offerte sulle smart TV