Smart TV Samsung OLED 4K 77" in OFFERTA con il Prime Day!

Se cercate una smart TV Samsung di grandi dimensioni ecco l'offerta disponibile con il Prime Day. La Samsung OLED 4K 77" è disponibile a soli 1.799€, invece del prezzo originale di 2.299,99€. Questo significa un risparmio del 22%, un'occasione imperdibile per aggiornare il vostro home entertainment con una delle migliori TV sul mercato. Offre una risoluzione 4K e una serie di funzionalità smart integrate, tra cui la compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant. Con un Processore Neural Quantum 4K, offre esperienze visive e sonore di eccezionale qualità, grazie anche a Dolby Atmos e OTS Lite. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta per godere di un livello di visione e ascolto di altissimo livello.

Smart TV Samsung OLED 4K 77", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung OLED 4K 77" è l'investimento ideale per tutte le persone che cercano un'esperienza televisiva di prima classe. Grazie al suo schermo da 77 pollici e alla risoluzione 4K, questo televisore è perfetto per le famiglie numerose o per chi ama organizzare serate di cinema in casa, offrendo una qualità dell'immagine che trasforma ogni visione in un'esperienza coinvolgente e memorabile. Grazie al Processore Neural Quantum 4K che sfrutta l'intelligenza artificiale, ogni scena viene ottimizzata per garantire luminosità, contrasto e definizione di un livello superiore, rendendolo ideale anche per gli appassionati di fotografia o design che desiderano ammirare i dettagli delle loro opere con la massima qualità.

Per gli amanti dei videogiochi, questa smart TV rappresenta una scelta senza eguali: la tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro assicura una fluidità di movimento e una chiarezza nelle scene d'azione come mai prima d'ora, anche a velocità molto elevate. Inoltre, grazie al Dolby Atmos e OTS Lite, offre un'esperienza sonora completamente immersiva, rendendolo perfetta non solo per i videogiochi, ma anche per vivere al meglio i film e le serie TV con una qualità audio di alto livello. Infine, il sistema integrato Smart Hub permette di organizzare e accedere facilmente a tutti i propri contenuti preferiti, mentre SmartThings offre la possibilità di controllare gli altri dispositivi smart della casa, rendendola la soluzione ideale per chi ama la tecnologia e desidera creare un ambiente domestico connesso e all'avanguardia.

La smart TV Samsung OLED 4K 77" rappresenta un'ottima scelta per chi cerca non solo una qualità dell'immagine superiore, ma anche un'esperienza d'uso fluida e integrata, sia nella visione che nell'intrattenimento interattivo e nella gestione della propria smart home. Con un prezzo di 1.799€ invece di 2.299,99€, offre prestazioni di alto livello e funzionalità avanzate che giustificano l'investimento per un prodotto all'avanguardia.

Vedi offerta su Amazon