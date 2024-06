Set LEGO con i Minions e la famiglia di Gru a 83€!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo l'offerta su set LEGO i Minions e la villa della famiglia di Gru, attualmente in offerta su Amazon a soli 82,99€, rispetto al prezzo originale di 99,99€. Questo si traduce in un risparmio del 17%, un'ottima occasione per procurarsi questo straordinario set che non solo porta in vita la coloratissima casa gioco dei Minions e la villa di Gru, ma include anche 9 personaggi famosi. Ideale come regalo, aggiunge un tocco di divertimento e fantasia ad ogni collezione.

Set LEGO i Minions e la villa della famiglia di Gru, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set è l'acquisto perfetto per tutti i fan dei film della saga di "Cattivissimo Me" di Illumination. Con 868 pezzi, incluso una colorata casa sull'albero e una villa dettagliata, soddisfa la creatività e l'immaginazione dei ragazzini dagli 8 anni in su. È ideale per chi cerca un'esperienza di gioco ricca di azione e avventura, offrendo scene del film da ricostruire e esplorare, dalle stanze segrete della spaziosa villa di Gru fino alla festa in cima alla casa sull'albero, accessibile tramite una divertente teleferica.

Vi sono inclusi anche 9 personaggi famosi come Gru, Lucy, Margo, Edith, Agnes, Gru Jr., Mel, Jerry e Tim. La villa di Gru si distingue per le sue dimensioni imponenti, misurando 27 cm di altezza, 21 cm di larghezza e 11 cm di profondità. È il regalo perfetto per chi ama i divertenti Minions, ma anche una sfida di costruzione stimolante grazie alla guida digitale per la costruzione in 3D disponibile tramite l'app LEGO Builder.

Con un prezzo di 82,99€, questo set LEGO rappresenta un'offerta imperdibile per i fan dei Minions e dei film di "Cattivissimo Me". L'accuratezza dei dettagli e la presenza di numerosi personaggi rendono questo kit un'aggiunta di valore alla collezione di adulti e bambini.

Vedi offerta su Amazon