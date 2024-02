Prezzo BOMBA su Slaps and Beans 2 Special Edition per Switch! (-13%)

Amanti dei colossi del cinema e delle risate pronti a immergersi in un'avventura pixellosa, oggi abbiamo l'offerta per voi! Infatti, su Amazon potete trovare la versione Nintendo Switch di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition al prezzo speciale di 69,99€ anziché 79,99€, godendo così di uno sconto del 13%! Non perdetevi questa gemma della nostalgia e dell'azione, perfetta per condividere schiaffi e risate.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Special Edition di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 per Nintendo Switch si rivela un acquisto imperdibile per chiunque voglia rivivere le emozionanti avventure del celebre duo cinematografico nel mondo dei videogiochi. Con una nuova esplosiva avventura e un sistema di combattimento migliorato, ogni eroe ora dispone di abilità e potenziamenti esclusivi che vi cattureranno dalla prima all'ultima schermata. Incluso nella Special Edition, troverete una copertina reversibile del leggendario Renato Casaro, rendendola una vera chicca per i collezionisti.

Questa edizione speciale soddisfa le esigenze dei giocatori che cercano un'esperienza cooperativa locale per due persone, arricchita da minigiochi in grado di coinvolgere fino a quattro amici nella modalità party. Gli appassionati della musica dei film originali saranno entusiasti di scoprire nuovi brani degli Oliver Onions, perfettamente integrati nell'azione di gioco.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 Special Edition è un videogioco imperdibile per gli appassionati dei due celebri attori e per chi ama i videogiochi in stile retrò. Al prezzo di 69,99€, garantisce ore di divertimento, grazie a un sistema di gioco migliorato, contenuti esclusivi e la possibilità di giocare in compagnia. Una vera gemma per la collezione di ogni fan Nintendo Switch.

