Logitech G Cloud, la portatile per giocare in cloud, finalmente è IN SCONTO

Qualche mese fa è arrivata sul mercato Logitech G Cloud, una console handheld basata su Android che permette di giocare in cloud o in remote play i vostri videogiochi preferiti. Significa che, con una connessione attiva, la console non dovrà preoccuparsi della potenza di calcolo necessaria per l'esecuzione dei giochi. E la bella notizia è che da oggi potete trovare G Cloud a prezzo speciale su Amazon, con uno sconto che ve la fa arrivare a casa a 357,76€, con un piccolo ma gradito risparmio sui 389,99€ abituali.

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata di un corpo che si fa notare per la sua ergonomia e di un display 7" full HD, la Logitech G Cloud è pensata per giocare in cloud sfruttando abbonamenti come Xbox Game Pass Ultimate e GeForce Now. Significa che, semplicemente con una buona connessione, avete la possibilità di giocare i giochi inclusi, senza mai dovervi preoccupare della potenza di calcolo della G Cloud, dato che i giochi vengono eseguiti in remoto. Questo permette anche di avere una batteria straordinariamente longeva: potete giocare oltre 12 ore con una sola carica.

E, a proposito di gioco remoto, Logitech G Cloud è anche perfetta per il gioco remoto dalla vostra console Xbox o dal vostro PC tramite Steam: se, ad esempio, la TV a cui avete collegato Xbox Series X è occupata da qualcuno, potete semplicemente accedervi da remoto e giocare su G Cloud, basta solo che ci sia la connessione internet attiva su entrambe le console.

Si tratta, insomma, di una ottima handheld per chi ha bisogno di una soluzione affidabile e dalla splendida qualità costruttiva, dove spicca soprattutto il display dai colori vibranti, per giocare i titoli dei suoi abbonamenti cloud o per il gioco remoto. Al prezzo ridotto odierno, potete finalmente farci un pensierino.

