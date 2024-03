Questi SPLENDIDI pad per Switch coi Pokémon costano SOLO 52€!

Se siete in cerca di un nuovo pad per Nintendo Switch, non perdetevi questo Split Pad di HORI dedicato alle evoluzioni di Evee. Questo controller ergonomico portatile, licenziato ufficialmente da Nintendo e The Pokémon Company International, unisce comodità e stile per un'esperienza di gioco migliorata. Dotato di impugnatura ergonomica, grilletti posteriori, funzionalità turbo e un D-pad migliorato, è compatibile sia con Switch standard che OLED. Originariamente proposto a 59,99€, è ora disponibile a soli 52,94€, permettendovi di risparmiare un bel 12% sull'acquisto.

Split Pad HORI per Switch con le evoluzioni di Evee, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pad è un prodotto pensato per ogni amante di Nintendo Switch, in quanto riesce ad unire comfort ergonomico a un design affascinante ispirato all'universo Pokémon. Grazie alla sua impugnatura ergonomica con grilletti posteriori, funzionalità turbo e un D-pad ottimizzato, questo controller portatile soddisfa le esigenze di chi cerca una maggiore precisione e reattività durante le sessioni di gioco prolungate. Inoltre, la licenza ufficiale di Nintendo e The Pokémon Company International assicura qualità e compatibilità perfette.

Considerato il suo simpatico design che ritrae Eevee e le sue evoluzioni, questo accessorio diventa anche un oggetto da collezione irresistibile per i fan di Pokémon. Gli utenti in cerca di un mix equilibrato tra estetica e funzionalità troveranno nell'HORI Split Pad Compact il complemento ideale al loro stile di gioco. Che siate giocatori assidui in cerca di comfort o fan del mondo Pokémon desiderosi di esprimere la vostra passione attraverso gli accessori della vostra console, questo controller ergonomico portatile rappresenta la scelta vincente.

Offerto a 52,94€ rispetto al prezzo originale di 59,99€, non possiamo che raccomandarlo a chiunque è in cerca di nuovi per la sua console ma vuole qualcosa di diverso rispetto alla proposta classica di Nintendo.

