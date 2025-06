Il debutto di MindsEye, nuovo gioco dal produttore di diversi capitoli di grande successo di Grand Theft Auto, non è andato affatto secondo i piani: il day-one è stato semplicemente disastroso, al punto da essere diventato estremamente chiacchierato sul web per tutti i motivi sbagliati.

Quello che doveva essere un rivale credibile di GTA si è rivelato un gioco tormentato da bug e problemi di vario genere, che ha profondamente deluso le aspettative: una situazione diventata così grave da aver spinto perfino alla cancellazione di streaming sponsorizzati, al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

E mentre PlayStation ha deciso di intervenire con rimborsi lampo – una situazione che ricorda molto da vicino il caos di Cyberpunk 2077 – adesso è arrivato un nuovo traguardo decisamente poco invidiabile per il titolo di Build A Rocket Boy, eletto attualmente peggior gioco del 2025 dalla stampa videoludica.

La classifica di Metacritic ci dice infatti che attualmente MindsEye si trova all'ultimo posto per i videogiochi rilasciati nel 2025, con una media del 37/100: il precedente record apparteneva ad Ambulance Life A Paramedic Simulator, che si è dovuto "accontentare" di un 44/100.

Se non dovessero arrivare altri giochi con valutazioni inferiori – o se eventuali recensioni future non dovessero migliorare la situazione – questo controverso titolo (che trovate su Amazon, qualora voleste dargli fiducia per qualche motivo) potrebbe raccogliere l'eredità di The Lords of the Rings Gollum, altro titolo che aveva grandi aspettative e che finì con l'essere eletto il peggior gioco del 2023.

Il team di sviluppo sta già intervenendo per salvare il salvabile con le prime patch, ma i problemi sono così enormi che ci vorrà davvero tanto impegno per riuscire a completare una nuova "storia di redenzione" che avrebbe dell'incredibile.

In un modo o in un altro, MindsEye potrebbe finire per restare negli annali dei videogiochi. Con un record negativo, certo, ma pur sempre nella storia.