Come ogni terzo martedì del mese, anche oggi è arrivato il momento di divertirsi con i nuovi omaggi offerti da PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da questo momento per il download.

Per giugno 2025, il servizio in abbonamento ha pensato di proporci ben 9 titoli gratuiti: 8 di questi sono disponibili direttamente su Extra, con un classico aggiuntivo per chi ha invece scelto il piano Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Di seguito vi riepiloghiamo dunque la lista completa di giochi gratis mensili:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di giugno 2025

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5

Endless Dungeon | PS4, PS5

FBC: Firebreak | PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5

theHunter: Call of the Wild | PS4

Train Sim World 5 | PS4, PS5

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: gioco gratis di giugno 2025

Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5

Tutti i nuovi giochi gratis del mese di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da questo momento per gli utenti iscritti ai rispettivi servizi in abbonamento, con un'unica eccezione.

FBC Firebreak è infatti un nuovo gioco gratis al day-one, il che significa che bisogna attendere il suo orario di sblocco ufficiale, previsto intorno alle ore 12.00 italiane di oggi: basterà dunque avere ancora qualche ora di pazienza dal momento in cui vedrete questo articolo.

Per quanto riguarda invece gli altri titoli della selezione, potrete iniziare a divertirvi senza alcun costo aggiuntivo già da adesso: non posso che augurarvi come sempre buon divertimento con i vostri nuovi omaggi.

Nelle prossime ore dovrebbero anche essere svelati ufficialmente i titoli che lasceranno il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium per il prossimo mese: continuate a seguirci sulle nostre pagine per saperne di più in merito.

Nel frattempo, vi ricordo che sono già stati svelati ben 4 classici PS1 in arrivo a luglio: il catalogo Premium si sta preparando a un aggiornamento decisamente corposo.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare i giochi offerti con PlayStation Plus Essential per questo mese, qualora non l'abbiate ovviamente già fatto.