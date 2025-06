Amazon ha deciso di fare una graditissima sorpresa a tutti i suoi utenti: Prime Gaming aggiungerà infatti ben 6 giochi gratis a partire da oggi, particolarmente interessanti e che potranno essere riscattati tra poche ore.

Come svelato dal Prime Gaming Blog ufficiale, l'iniziativa è stata lanciata per celebrare l'annuncio del Prime Day 2025, giornata particolarmente attesa per imperdibili offerte Amazon e che avrà inizio l'8 luglio.

Per ingannare l'attesa e per celebrare l'evento, da oggi potrete dunque aggiungere alla vostra collezione i seguenti giochi gratis:

Prime Gaming: giochi gratis del 17 giugno 2025

Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition | Amazon Games App

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | GOG

Saints Row 2 | GOG

TOEM | GOG

Saints Row IV: Re-Elected | GOG

STAR WARS: Rebellion | GOG

Ben 5 dei nuovi giochi gratuiti richiederanno dunque un account gratuito su GOG, mentre solo Dungeon of the Endless potrà essere scaricato tramite l'apposita app proposta da Amazon.

Il gioco gratuito più interessante della selezione è sicuramente la raccolta rimasterizzata della prima trilogia di Tomb Raider, che tra pochissime ore i fan iscritti ad Amazon Prime potranno provare senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Prime Gaming ha svelato che i nuovi giochi gratuiti verranno aggiunti al catalogo a partire dalle ore 18.00 italiane: basterà collegarsi alla seguente pagina per trovare i nuovi giochi gratuiti aggiuntivi pronti ad aspettarvi e pronti a essere riscattati con pochi semplici clic.

Tutti questi giochi aggiuntivi resteranno disponibili per il riscatto da oggi e fino all'8 luglio 2025, giornata in cui si svolgerà il Prime Day 2025 e in cui saranno disponibili altre occasioni da non lasciarvi scappare.

Vi ricordo che queste produzioni non erano state annunciate nella line-up di giugno, che proseguirà comunque secondo i programmi: significa che già da questo fine settimana potrete aggiungere alla vostra collezione altri due titoli gratuiti.