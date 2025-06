La line-up della prima metà del mese per Xbox Game Pass si conclude con una tripletta particolarmente interessante: da oggi 17 giugno potrete infatti scaricare ben 3 giochi gratis, due dei quali saranno disponibili fin dal day-one.

Nello specifico si tratta di Crash Bandicoot 4 It's About Time e delle nuovissime uscite FBC Firebreak e Lost in Random The Eternal Die: tutti titoli che potrete giocare da subito senza acquisti aggiuntivi, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Il titolo di maggior spessore è sicuramente il quarto capitolo di Crash Bandicoot, altra grande produzione che entra a far parte del catalogo di Xbox Game Pass in seguito all'acquisizione di Activision Blizzard: Toys for Bob è riuscita a realizzare un platformer divertente e che si rivelerà allo stesso tempo particolarmente impegnativo.

Il nostro Domenico Musicò ha deciso di premiarlo con 8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che Crash Bandicoot 4 «è un'operazione riuscita, una buonissima ripartenza per un franchise che sembrava ormai campare di rendita senza avere più il coraggio di proporre qualcosa di nuovo».

Si tratta anche dell'unico gioco che potrete scaricare con un abbonamento Game Pass Standard, dato che non si tratta di un titolo al day-one: per gli altri sarà ovviamente necessario il piano Ultimate oppure PC Game Pass.

FBC Firebreak è sicuramente un'altra produzione affascinante, trattandosi del nuovo sparatutto multiplayer di Remedy e che cerca di proporre esperienze simili a quelle viste in titoli come Helldivers 2, con lo stile inconfondibile degli autori di Control.

Avevo avuto l'occasione di provarlo in anteprima per voi appena un mese fa, sottolineando che «ci ha sicuramente divertito, ma allo stesso tempo ci ha lasciato con una strana sensazione di "già visto", dato che purtroppo fa poco e nulla per distinguersi da altri sparatutto live-service cooperativi».

A completare la tripletta troviamo l'intrigante Lost in Random The Eternal Die, nuovo roguelite di Thunderful ambientato nello stesso universo del capitolo originale: un progetto che il nostro Marino Puntorieri ha premiato con 7.4/10, raccontandovi nella recensione che è «un buon roguelite che riesce, con una certa intelligenza (e con astuzia), ad attirare i fan del genere grazie a numerose combinazioni di abilità e a un fattore imprevedibilità che valorizza la rigiocabilità generale».

Nel momento in cui scrivo questo articolo, nessuna di queste produzioni è attualmente disponibile sul catalogo di Xbox Game Pass: sarà necessario attendere le prossime ore per poter iniziare a giocarli su console e PC. Tenete dunque d'occhio i vostri dispositivi per un pomeriggio carico di divertimento.