Il SUPPORTO per cuffie RGB DEFINITIVO per la vostra postazione è in SCONTO ora!

State mettendo insieme la scrivania da gaming perfetta, ma c'è ancora qualcosa da sistemare: le vostre cuffie non trovano proprio il loro posto e oltretutto un tocco di colore in più non guasterebbe. Ebbene, potete risolvere entrambi i problemi con lo stand porta cuffie Hcman, una vera e propria fascia luminosa RGB che non solo vivacizza la vostra postazione facendovi sbizzarrire con i suoi colori, ma vi permette anche di esporre le vostre cuffie in modo ordinato e accattivante quando non le state utilizzando. E ora potete portarlo a casa a soli 25,90€, rispetto ai 29,99€ normalmente previsti su Amazon, con uno sconto del 14%.

Hcman Porta Cuffie, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando di creare nella vostra postazione da gioco un'atmosfera che sia unica e accogliente, il porta cuffie Hcman può darvi una grossa mano. La sua fascia luminosa RGB è infatti interamente personalizzabile, con 10 diverse modalità di luce (alcune statiche, altre che coinvolgono il passaggio ai diversi colori): vi permette quindi di creare l'atmosfera ideale da abbinare al titolo che state giocando – e, quando avete bisogno di qualcosa di nuovo per un altro mood, di cambiare completamente colori!

Il porta cuffie è progettato per essere una base multifunzionale: è infatti anche dotato di porte USB, che potete sfruttare per ricaricare il vostro smartphone e magari il controller che state utilizzando per giocare. Inoltre, i controlli a sfioramento rendono l'esperienza di personalizzazione intuitiva e immediata, anche per chi è alla sua prima postazione da gioco.

Per alimentare il porta cuffie Hcman basterà collegarlo via USB al vostro dispositivo – qualsiasi esso sia – senza il bisogno di nessuna installazione difficoltosa o di driver specifici. Ecco perché si tratta di un'ottima proposta per chi sta cercando una soluzione immediata per abbellire e contemporaneamente tenere in ordine la sua postazione da gioco, che con questa soluzione e a soli 25,90€ potrà fare un bellissimo salto in avanti.

