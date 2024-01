Questo mouse gaming LEGGERISSIMO ora costa solo 39€!

Scegliere il prossimo mouse da gaming non è sempre facile, ma la leggerezza e le prestazioni del sensore devono essere al massimo, per consentire di godersi i propri giochi preferiti con performance di alto livello. Ecco perché dotarsi del mouse HyperX Pulsefire Haste, che pesa solamente 59 grammi, può essere un'ottima idea. E ora lo trovate anche in sconto del 33% su Amazon, con quindi la possibilità di comprarlo a soli 39,98€ anziché 59,99€.

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete in cerca di un mouse da gaming che vanti elevate precisione e massima leggerezza, garantita anche dal suo design a nido d'ape. Si tratta di un mouse altamente manovrabile, adatto anche per i giochi concitati dove dovete spostare rapidamente il mirino. Inoltre, è ideale anche per chi cerca un tocco di personalizzazione e garantisce una impugnatura sicura, capace di farvi raggiungere rapidamente tutti i pulsanti.

Durante le fasi di gioco, la tempestività nel movimento del cursore riveste un ruolo cruciale. Pertanto, apprezzerete sicuramente le prestazioni del sensore Pixart 3335, il quale offre una regolazione fino a 16.000 DPI per una precisione estremamente accurata. Se siete appassionati di lunghe sessioni di gioco al computer, troverete vantaggiosi anche i pulsanti programmabili e l'ergonomia migliorata grazie al grip di alta qualità.

I 6 pulsanti programmabili consentono una personalizzazione completa attraverso l'utilizzo del software HyperX NGENUITY, rendendo questo mouse la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo che si adatti perfettamente alle proprie necessità ludiche. Inoltre, con un prezzo promozionale di soli 39,98€ rispetto al prezzo originario di 59,99€, questo è il momento opportuno per dotarsi di un mouse all'avanguardia nel panorama dei dispositivi da gioco.

