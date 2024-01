Set Lego Statua della Libertà, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 12%

Tra le strutture più riconoscibili al mondo, la Statua della Libertà spicca come simbolo americano di libertà nella baia di New York. Ma sapete cosa? Ora potete avere la vostra personale versione in miniatura grazie al dettagliato set LEGO Architecture dedicato a questo iconico monumento. E la buona notizia è che è disponibile su Amazon con uno sconto del 12%, al prezzo di soli 87,99€ anziché 99,99€.

LEGO Architecture Statua della Libertà, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit LEGO della Statua della Libertà è un autentico gioiello per gli appassionati di architettura, storia e viaggi. Con i suoi 1685 pezzi, questo modellino offre una rappresentazione dettagliata e fedele, catturando l'essenza della statua con la sua toga fluttuante, catene spezzate, libro e la fiaccola dorata simbolo universale della libertà. Oltre a essere un'opportunità per immergersi nella costruzione di un'icona ricca di significato, questo set rappresenta anche un'idea regalo perfetta per gli amanti dei mattoncini LEGO, perfetto per celebrare occasioni speciali come il prossimo San Valentino.

Questo magnifico set LEGO vi consente di portare un frammento di New York direttamente nella vostra casa o ufficio, offrendo ore di divertimento costruttivo e diventando un'elegante aggiunta decorativa. Con una dimensione totale di 19,1 x 11,8 x 35,4 cm e dotato di una distintiva targhetta decorativa, questo capolavoro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. I set della serie Architecture sono noti per il loro design che li rende adatti a qualsiasi stile di arredamento, garantendo un tocco di raffinatezza senza risultare invadenti o discordanti, specialmente in ambienti moderni.

Insomma, stiamo parlando di un pezzo da collezione che farà felici tutti gli amanti degli storici mattoncini, in particolare gli appassionati di storia e architettura, il target principale di questa linea. Attualmente, Amazon ve lo propone con un 12% di sconto, che non è affatto male considerando che i set Lego non sono scontati molto spesso: portatelo a casa adesso a soli 87,99€!

