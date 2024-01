Lo stilosissimo giradischi Angels Horn a un prezzo SUPER: SOLO €249,98

Un giradischi è qualcosa che ti fa sentire sempre a casa, se sei un amante della musica: ecco perché l'offerta sul giradischi Bluetooth Angels Horn è una di quelle da non farsi scappare, considerando che ora potete averlo e sistemarlo nella vostra stanza spendendo solo 249,98€, con un netto risparmio rispetto ai 299,99€ previsti di listino. Ma perché comprare un giradischi per i vinili nel 2024? Per un sacco di bei motivi, in realtà.

Giradischi Angels Horn, chi dovrebbe acquistarlo?

È un prodotto perfetto per tutti gli appassionati di musica che sono ancora innamoratissimi dei vinili, ma senza rinunciare alle tecnologie moderne: il giradischi Bluetooth, con speaker integrati, della Angels Horn, rappresenta in questo un connubio davvero interessante e di alto livello. Ha infatti la capacità di trasmettere la musica, via Bluetooth, da qualsiasi dispositivo connesso, trasformandosi in pratica in un vero e proprio speaker bluetooth – elegante e adattabile a ogni evenienza.

E siccome non di sole playlist di Spotify vive l'appassionato di musica, ecco che qui torna utile il supporto per l'ascolto dei vinili da 7", 10" o 12", che vi permette di godere dei vostri dischi di altissima qualità come avreste fatto una volta. È anche possibile riprodurre la musica a due diverse velocità, mentre la puntina AT-3600L corre sui vinili in modo preciso.

Si tratta di una scelta perfetta (e di un'idea regalo) per chi vuole unire il gusto classico della musica su vinile alla comodità immediata delle tecnologie moderne. Il tutto, a solamente 249,98€, con un risparmio del 17% rispetto al costo abituale. E se non è musica per le vostre orecchie questa...

