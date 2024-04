Scheda video ASUS TUF Gaming RTX 4060 Ti a SOLI 398€ grazie a questi COUPON!

Scoprite l'offerta imperdibile su eBay per la scheda video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6, che oggi potete avere a soli 398,10€ grazie alla combinazione dei coupon ASUSGIACA2024 e PSPRAPR24. Un'occasione unica per aggiornare il vostro setup con un componente di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

NB: ricordatevi di attivare i coupon ASUSGIACA2024 e PSPRAPR24 in fase di checkout per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60,90€!

Scheda video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6 è progettata per soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi tra prestazione ed efficienza energetica. Con la sua GPU NVIDIA Ada Lovelace, che offre prestazioni ed efficienza fino a due volte superiori alla precedente generazione, e il supporto per DLSS 3, questa scheda è l'ideale per chi cerca un'esperienza di gioco fluida e dettagliata, anche nei titoli più esigenti. L'introduzione dei Tensor Core di quarta generazione e degli RT Core di terza generazione assicura prestazioni di ray-tracing fino a due volte superiori e risultati impressionanti in termini di rendering.

Inoltre, grazie alla modalità OC, che raggiunge i 2.655 MHz, e all'innovativo sistema di raffreddamento con ventole a tecnologia assiale, gli utenti possono aspettarsi una perfomance superiore e temperature più basse durante le lunghe sessioni di gioco. Le feature come i cuscinetti a doppia sfera delle ventole, che assicurano una durata doppia rispetto ai modelli standard, e i condensatori di livello militare, che garantiscono una durata di 20.000 ore a 105°C, rendono questa scheda una scelta ideale per i gamer che cercano una soluzione duratura e affidabile.

A soli 398,10€, la scheda video ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti OC offre una combinazione di prestazioni di alta gamma, efficienza energetica e durabilità. Questa scheda è perfetta per chi cerca un upgrade significativo nel gaming, con caratteristiche tecniche avanzate che supportano i titoli più recenti ad alte impostazioni grafiche.

Vedi offerta su eBay