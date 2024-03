La bellissima MicroSD di Zelda da 1 TB per Switch oggi a PREZZO TOP: -10%!

Avere più spazio a disposizione sulla propria Nintendo Switch è sempre estremamente comodo, perché permette di tenere i giochi digitali sempre pronti all'avvio, per chi compra tanto da Nintendo eShop e non vuole preoccuparsi delle cartucce da portarsi dietro durante un viaggio. Per questo, la console di casa Nintendo permette di aumentare il suo spazio di archiviazione attraverso uno slot per le schede micro SD, come le ottime e con licenza ufficiale Nintendo proposte da SanDisk. Grazie alle offerte di primavera di Amazon, ora potete quindi portare a casa l'eccellente microSD SanDisk a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a prezzo speciale, pagandola 129,99€ anziché 144,99€. Si tratta di un piccolo risparmio del 10%, ma come ben saprete non capita spesso di poter risparmiare qualcosa su prodotti firmati Nintendo.

SanDisk 1TB per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

La SanDisk 1TB microSDXC per Nintendo Switch è l'accessorio must-have per ogni appassionato della console Nintendo che ha bisogno di sempre più spazio per salvare i propri giochi preferiti. Con un'impressionante capacità di 1TB, questa scheda di memoria è ideale per chiunque desideri espandere in modo significativo lo spazio di archiviazione della propria console, ma con anche un occhio di riguardo per le prestazioni. Grazie alla sua velocità di trasferimento fino a 100MB/s, è anche velocissima per i momenti in cui decidete di spostare un gioco dalla memoria interna della console alla scheda e viceversa. I giochi, comunque, possono essere eseguiti senza problemi direttamente dalla MicroSD.

Oltre alla notevole capacità e alle alte prestazioni, questa scheda microSDXC è concessa in licenza ufficiale da Nintendo, garantendo così la massima compatibilità e sicurezza con la vostra console. Gli appassionati di Nintendo Switch che vogliono avere a portata di mano tutti i loro giochi, senza la necessità di scaricarli più volte o di preoccuparsi dello spazio esaurito, troveranno insomma in questa scheda — che gode anche di garanzia a vita — la soluzione ideale.

Considerando l'odierno prezzo scontato, che vi consente di risparmiare il 10% sul taglio più grande proposto da SanDisk per Switch — e tenendo anche conto della fama di SanDisk, da sempre celebre proprio per la qualità e l'affidabilità negli anni delle sue schede di memoria — ci sentiamo di raccomandare quest'offerta a chiunque sia intenzionato ad ampliare lo spazio di archiviazione della sua console Switch, e che per farlo vuole nient'altro che la migliore MicroSD sul mercato per la piattaforma Nintendo.

Vedi offerta su Amazon