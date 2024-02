Samsung Odyssey Ark: il TOP dei monitor gaming a un prezzo SHOCK! -11%

Lasciatevi tentare dall'avanzatissimo monitor gaming Samsung Odyssey Ark, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 2657,09€ anziché 2999€, con uno sconto del 11%. Questo monitor gaming curvo da 55'', con risoluzione UHD 4K e tecnologia Mini-LED, offre un'esperienza visiva senza precedenti, grazie a un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di soli 1ms. Non perdete l'occasione di portare il vostro ambiente di gioco al livello successivo!

Monitor Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie all'ampio schermo da 55'', alla curvatura 1000R e alle tecnologie all'avanguardia come mini-LED e HDR10+, questo monitor curvo soddisfa le necessità di chi cerca immagini ultra-reali e un campo visivo completamente avvolgente. La frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di 1ms, uniti al supporto del Freesync Premium Pro, garantiscono un'azione di gioco senza intoppi, eliminando effetti indesiderati come il mosso e le interruzioni immagini, essenziali per i giocatori competitivi che non possono permettersi ritardi durante le sessioni.

Inoltre, per chi ama multitasking e non vuole perdere dettagli delle proprie sessioni di gioco o lavorative, la funzionalità Multi View con 4 input permette di collegare e visualizzare fino a quattro sorgenti contemporaneamente, ideale per chi desidera giocare e comunicare con gli amici senza sacrificare lo spazio su schermo. Con il Gaming Hub integrato, è infine possibile accedere senza fatica ai servizi di streaming preferiti, alle console e al PC, rendendo il Samsung Odyssey Ark la scelta perfetta per gli utenti che cercano un'esperienza di gioco fluida, versatile e di alta qualità, senza compromessi su prestazioni e comodità.

In offerta a 2657,09€, il monitor Samsung Odyssey Ark non è solo un investimento nel vostro setup da gaming, ma una vera e propria svolta per la vostra esperienza ludica. Con la sua qualità d'immagine superlativa, funzionalità d'avanguardia e design immersivo, questo monitor è progettato per chi non si accontenta e cerca sempre il meglio. La sua capacità di trasformare ogni sessione di gioco in un'esperienza coinvolgente e ad alta definizione giustifica pienamente l'investimento, rendendolo una scelta raccomandata per i veri appassionati.

