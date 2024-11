Samsung Galaxy S24 Ultra: potenza ed eleganza a portata di mano con uno SCONTO del 22%!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca il Samsung Galaxy S24 Ultra, ora disponibile a soli 989€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo più basso recente di 1.269,72€. Per una panoramica completa delle migliori offerte, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

Samsung Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone di punta che combina design elegante e prestazioni avanzate. Dotato di un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, offre una luminosità massima di 2600 nit, garantendo immagini nitide e colori vividi anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Vision Booster migliora ulteriormente i contrasti e la resa cromatica, offrendo un'esperienza visiva eccezionale.

Sotto la scocca, il Galaxy S24 Ultra è alimentato da un potente processore che, insieme a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, assicura prestazioni fluide e reattive. La batteria da 5.000 mAh offre un'autonomia prolungata, supportata da un caricabatterie Samsung da 25W incluso nella confezione, per ricariche rapide ed efficienti.

La fotocamera principale da 200MP, potenziata dal ProVisual engine, cattura immagini dettagliate e nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Space Zoom consente di avvicinarsi ai soggetti distanti senza perdere qualità, mentre il Teleobiettivo con OIS più ampio garantisce stabilità e chiarezza nelle riprese.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) offre funzionalità avanzate come Edit Suggestion per modifiche fotografiche professionali, Traduzione Live per traduzioni in tempo reale durante le chiamate e Assistente Note che organizza e riassume automaticamente gli appunti presi con la S Pen inclusa.

La robustezza del dispositivo è assicurata da un telaio in titanio e dalla protezione Corning Gorilla Armor, che migliorano la resistenza ai graffi e agli urti. La certificazione IP68 garantisce protezione contro polvere e immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per acquistare uno degli smartphone più avanzati sul mercato a un prezzo scontato. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di possedere il Samsung Galaxy S24 Ultra, un dispositivo che unisce tecnologia all'avanguardia e design raffinato.

